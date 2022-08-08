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Монтажная пила Crown CT15205N
5.0
1
15 990 ₽
Монтажные пилы
  • Персональная скидка
Монтажная пила Crown CT15205N
Арт. О00000031149
5.0
1
Монтажная пила Crown CT15205N
  • Персональная скидка

Монтажная пила Crown CT15205N

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15 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000031149
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Материал обработки
металл
Вес, кг
14.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
15 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Монтажная пила Crown CT15205N по металлу - профессиональный инструмент для тонкого, точного и аккуратного реза металлического профиля. Мощный двигатель обеспечивает стабильную работу при работе с материалами различной толщины, а «бронированный» якорь позволяет избежать короткого замыкания при возможном попадании на обмотку металлической стружки

    Преимущества

    • Большие вентиляционные зазоры охлаждения двигателя обеспечивают непрерывную работу инструмента без перегрева
    • Откидная скоба фиксации винтового удерживающего упора позволяет быстро менять положение тисков
    • Регулировочный болт обеспечивает возможность фиксировать глубину пропила
    • Резиновые ножки надёжно удерживают инструмент на рабочей поверхности