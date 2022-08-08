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Монтажная пила Crown CT15205N
Арт. О00000031149
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Материал обработки
|металл
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Вес, кг
|14.5
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- Монтажная пила Crown CT15205N по металлу - профессиональный инструмент для тонкого, точного и аккуратного реза металлического профиля. Мощный двигатель обеспечивает стабильную работу при работе с материалами различной толщины, а «бронированный» якорь позволяет избежать короткого замыкания при возможном попадании на обмотку металлической стружки
Преимущества
- Большие вентиляционные зазоры охлаждения двигателя обеспечивают непрерывную работу инструмента без перегрева
- Откидная скоба фиксации винтового удерживающего упора позволяет быстро менять положение тисков
- Регулировочный болт обеспечивает возможность фиксировать глубину пропила
- Резиновые ножки надёжно удерживают инструмент на рабочей поверхности