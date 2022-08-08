Преимущества

Большие вентиляционные зазоры охлаждения двигателя обеспечивают непрерывную работу инструмента без перегрева

Откидная скоба фиксации винтового удерживающего упора позволяет быстро менять положение тисков

Регулировочный болт обеспечивает возможность фиксировать глубину пропила

Резиновые ножки надёжно удерживают инструмент на рабочей поверхности

Монтажная пила Crown CT15205N по металлу - профессиональный инструмент для тонкого, точного и аккуратного реза металлического профиля. Мощный двигатель обеспечивает стабильную работу при работе с материалами различной толщины, а «бронированный» якорь позволяет избежать короткого замыкания при возможном попадании на обмотку металлической стружки