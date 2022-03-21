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Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
Арт. X1314011253
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Габариты, мм
|732x491x358
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Частота, Гц
|50
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- BELMASH UNIVERSAL-2000 – бытовой многофункциональный деревообрабатывающий станок. Предназначен для обработки древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т.п.) пилением и фугованием с ручной подачей заготовки. Высота пропила не регулируется. В качестве оснастки используются пильные диски диаметром до 250 мм. Рабочая поверхность стола имеет габариты 700х474 мм. Модель широко используется в небольших мебельных мастерских и в условиях частного хозяйства.
Преимущества
- Линейка - упор с шкалами на направляющих. При необходимости, устанавливается полнопрофильная линейка. Для точного положения линейки на столе предусмотрены шкалы
- Простота перенастройки. Особенность данной модели – применение двух валов. Настройка с одной операции на другую происходит за счет перекидывания ремня с одного вала на другой. Необходимое усилие натяжения создается за счет веса двигателя и оттяжной пружины: таким образом реализована функция автонатяжения ремня
- Компактность и легкость. Многофункциональный деревообрабатывающий станок BELMASH UNIVERSAL-2000 - самый легкий и компактный станок из новой линейки станков BELMASH. Бюджетная модель
- Диапазон углов распиловки вдоль волокон и строгания с помощью линейки - 0-45 град
- Диапазон углов распиловки поперек волокон с помощью приспособления от -45 до +45
- Асинхронный двигатель с рабочим конденсатором S6
- Класс машины по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ Р МЭК 1029-1 - 1
- Долгий срок службы