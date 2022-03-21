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Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
5.0
2
36 490 ₽
Комбинированные станки
  • Персональная скидка
Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
Арт. X1314011253
5.0
2
Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
  • Персональная скидка
Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000

Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000

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36 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 858 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Арт. X1314011253
5.0
2

Характеристики

Производитель
Belmash
Страна производства
Беларусь
Родина бренда
Беларусь
Габариты, мм
732x491x358
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
36 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 858 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • BELMASH UNIVERSAL-2000 – бытовой многофункциональный деревообрабатывающий станок. Предназначен для обработки древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т.п.) пилением и фугованием с ручной подачей заготовки. Высота пропила не регулируется. В качестве оснастки используются пильные диски диаметром до 250 мм. Рабочая поверхность стола имеет габариты 700х474 мм. Модель широко используется в небольших мебельных мастерских и в условиях частного хозяйства.

    Преимущества

    • Линейка - упор с шкалами на направляющих. При необходимости, устанавливается полнопрофильная линейка. Для точного положения линейки на столе предусмотрены шкалы
    • Простота перенастройки. Особенность данной модели – применение двух валов. Настройка с одной операции на другую происходит за счет перекидывания ремня с одного вала на другой. Необходимое усилие натяжения создается за счет веса двигателя и оттяжной пружины: таким образом реализована функция автонатяжения ремня
    • Компактность и легкость. Многофункциональный деревообрабатывающий станок BELMASH UNIVERSAL-2000 - самый легкий и компактный станок из новой линейки станков BELMASH. Бюджетная модель
    • Диапазон углов распиловки вдоль волокон и строгания с помощью линейки - 0-45 град
    • Диапазон углов распиловки поперек волокон с помощью приспособления от -45 до +45
    • Асинхронный двигатель с рабочим конденсатором S6
    • Класс машины по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ Р МЭК 1029-1 - 1
    • Долгий срок службы