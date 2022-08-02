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Станок деревообрабатывающий многофункциональный Belmash SDM-2200M S015A
5.0
1
41 979 ₽
46 990 ₽
Дрели
  • Персональная скидка
Станок деревообрабатывающий многофункциональный Belmash SDM-2200M S015A
Арт. О00000038677
5.0
1
Станок деревообрабатывающий многофункциональный Belmash SDM-2200M S015A
Станок деревообрабатывающий многофункциональный Belmash SDM-2200M S015A
Станок деревообрабатывающий многофункциональный Belmash SDM-2200M S015A
  • Персональная скидка
Станок деревообрабатывающий многофункциональный Belmash SDM-2200M S015A
Станок деревообрабатывающий многофункциональный Belmash SDM-2200M S015A
Станок деревообрабатывающий многофункциональный Belmash SDM-2200M S015A

Станок деревообрабатывающий многофункциональный Belmash SDM-2200M S015A

Дарим скидки за
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  • -5 011 ₽
41 979 ₽
46 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 923 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000038677
5.0
1

Характеристики

Производитель
Belmash
Страна производства
Беларусь
Родина бренда
Беларусь
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -5 011 ₽
41 979 ₽
46 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 923 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Станок Белмаш SDM-2200M S015A предназначается для деревообработки различных заготовок. Установка включает в себя следующие функции: сверление, фрезерование, продольная и поперечная распиловка, а также строгание. Станок характеризуется как многофункциональная и высокоэффективная модель. Размер рабочей поверхности при распиловке составляет 802х492 мм. Номинальный размер фрезерного стола - 470х190 мм. Оборудование имеет асинхронный двигатель и питается от сети напряжением 220 В. Агрегат не требует сложного технического обслуживания.

    Преимущества

    • Безопасная работа. Прозрачный кожух станка Белмаш SDM-2200M S015A препятствует вылету деревянных отходов в глаза оператора
    • Точность в работе. Специальная комбинированная линейка обеспечивает точность позиционирования заготовки
    • Устойчивость на поверхности. Широкое основание гарантирует устойчивость агрегата во время проведения работ
    • Установлен цельный стальной строгальный вал
    • Оснащен обновленной комбинированной линейкой, в состав которой входят параллельный и угловой упоры
    • Все шкалы на неё нанесены струйным способом с последующим лазерным отверждением;
    • Количество валов - 2 шт.
    • Диапазон углов строгания с помощью линейки - 0-45 градусов
    • Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу - 2 850 об/мин
    • Регулировка высоты пропила
    • Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки - 0÷45 градусов
    • Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления -45÷45 градусов
    • Фрезерование концевыми фрезами
    • Фрезерование дисковыми фрезами
    • Количество зубьев - 24 шт.
    • Диаметр дисковой фрезы - 125 мм
    • Толщина дисковой фрезы - 10 мм
    • Размер строгальных ножей - 250х2х20 мм
    • Угол заточки ножей строгальных - 40 градусов
    • Максимальный диаметр хвостовика концевой фрезы - 12 мм
    • Максимальная толщина заготовки при строгании с прижимным устройством - 65 мм
    • Максимальная высота фрезерования дисковой фрезой - 22.5 мм
    • Высокое качество сборки
    • Долгий срок службы