Станок деревообрабатывающий многофункциональный Belmash SDM-2200M S015A

Преимущества

Безопасная работа. Прозрачный кожух станка Белмаш SDM-2200M S015A препятствует вылету деревянных отходов в глаза оператора

Точность в работе. Специальная комбинированная линейка обеспечивает точность позиционирования заготовки

Устойчивость на поверхности. Широкое основание гарантирует устойчивость агрегата во время проведения работ

Установлен цельный стальной строгальный вал

Оснащен обновленной комбинированной линейкой, в состав которой входят параллельный и угловой упоры

Все шкалы на неё нанесены струйным способом с последующим лазерным отверждением;

Количество валов - 2 шт.

Диапазон углов строгания с помощью линейки - 0-45 градусов

Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу - 2 850 об/мин

Регулировка высоты пропила

Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки - 0÷45 градусов

Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления -45÷45 градусов

Фрезерование концевыми фрезами

Фрезерование дисковыми фрезами

Количество зубьев - 24 шт.

Диаметр дисковой фрезы - 125 мм

Толщина дисковой фрезы - 10 мм

Размер строгальных ножей - 250х2х20 мм

Угол заточки ножей строгальных - 40 градусов

Максимальный диаметр хвостовика концевой фрезы - 12 мм

Максимальная толщина заготовки при строгании с прижимным устройством - 65 мм

Максимальная высота фрезерования дисковой фрезой - 22.5 мм

Высокое качество сборки

Долгий срок службы

Станок Белмаш SDM-2200M S015A предназначается для деревообработки различных заготовок. Установка включает в себя следующие функции: сверление, фрезерование, продольная и поперечная распиловка, а также строгание. Станок характеризуется как многофункциональная и высокоэффективная модель. Размер рабочей поверхности при распиловке составляет 802х492 мм. Номинальный размер фрезерного стола - 470х190 мм. Оборудование имеет асинхронный двигатель и питается от сети напряжением 220 В. Агрегат не требует сложного технического обслуживания.