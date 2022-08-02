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Станок деревообрабатывающий многофункциональный Belmash SDM-2200M S015A
Арт. О00000038677
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Станок деревообрабатывающий многофункциональный Belmash SDM-2200M S015A
Арт. О00000038677
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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- Станок Белмаш SDM-2200M S015A предназначается для деревообработки различных заготовок. Установка включает в себя следующие функции: сверление, фрезерование, продольная и поперечная распиловка, а также строгание. Станок характеризуется как многофункциональная и высокоэффективная модель. Размер рабочей поверхности при распиловке составляет 802х492 мм. Номинальный размер фрезерного стола - 470х190 мм. Оборудование имеет асинхронный двигатель и питается от сети напряжением 220 В. Агрегат не требует сложного технического обслуживания.
Преимущества
- Безопасная работа. Прозрачный кожух станка Белмаш SDM-2200M S015A препятствует вылету деревянных отходов в глаза оператора
- Точность в работе. Специальная комбинированная линейка обеспечивает точность позиционирования заготовки
- Устойчивость на поверхности. Широкое основание гарантирует устойчивость агрегата во время проведения работ
- Установлен цельный стальной строгальный вал
- Оснащен обновленной комбинированной линейкой, в состав которой входят параллельный и угловой упоры
- Все шкалы на неё нанесены струйным способом с последующим лазерным отверждением;
- Количество валов - 2 шт.
- Диапазон углов строгания с помощью линейки - 0-45 градусов
- Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу - 2 850 об/мин
- Регулировка высоты пропила
- Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки - 0÷45 градусов
- Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления -45÷45 градусов
- Фрезерование концевыми фрезами
- Фрезерование дисковыми фрезами
- Количество зубьев - 24 шт.
- Диаметр дисковой фрезы - 125 мм
- Толщина дисковой фрезы - 10 мм
- Размер строгальных ножей - 250х2х20 мм
- Угол заточки ножей строгальных - 40 градусов
- Максимальный диаметр хвостовика концевой фрезы - 12 мм
- Максимальная толщина заготовки при строгании с прижимным устройством - 65 мм
- Максимальная высота фрезерования дисковой фрезой - 22.5 мм
- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы