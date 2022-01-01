Промышленные многофункциональные деревообрабатывающие станки
Найдено: 15 товаров
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- 49 990 ₽Мощность комбинированного станка 2500 ВтНапряжение станка 230 ВДиаметр пильного диска, мм: 315Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
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- 42 990 ₽Мощность комбинированного станка 2500 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 250Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- Персональная скидка
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- 37 752 ₽Мощность комбинированного станка 2500 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 280Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- 64 249 ₽66 990 ₽Мощность комбинированного станка 2500 ВтНапряжение станка 230 ВДиаметр пильного диска, мм: 315Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- -2 741 ₽
- Персональная скидка
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 3100 ВтДиаметр пильного диска, мм: 315Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронныйВес станка 69 кг
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 2500 ВтНапряжение станка 230 ВДиаметр пильного диска, мм: 250Материал обработки станка дерево, древесно-стружечные плитыДвигатель станка асинхронный
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 6500 ВтНапряжение станка 400 ВДиаметр пильного диска, мм: 305Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 5200 ВтНапряжение станка 400 ВДиаметр пильного диска, мм: 250Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 2500 ВтНапряжение станка 400 ВДиаметр пильного диска, мм: 254Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 3000 ВтНапряжение станка 400 ВДиаметр пильного диска, мм: 315Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 2500 ВтНапряжение станка 400 ВДиаметр пильного диска, мм: 250Материал обработки станка дерево, древесно-стружечные плитыДвигатель станка асинхронный
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 5800 ВтНапряжение станка 400 ВДиаметр пильного диска, мм: 250Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 2500 ВтНапряжение станка 400 ВДиаметр пильного диска, мм: 254Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 3000 ВтНапряжение станка 400 ВДиаметр пильного диска, мм: 315Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 2500 ВтНапряжение станка 230 ВДиаметр пильного диска, мм: 254Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
Промышленные многофункциональные деревообрабатывающие станки в интернет-магазине «Бигам» по цене от 30 312 рублей до 520 000 рублей. Более 14 наименований. Товар можно купить у нас on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в нашем офисе. Оформить заказ на сайте просто - нажмите кнопку "в корзину" и товар добавится в вашу корзину, далее заполните контактную информацию. После заполнения заявки менеджер компании свяжется с вами и уточнит все оставшиеся детали заказа, также есть возможность заказать доставку или оформить самовывоз из магазина.