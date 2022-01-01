Циркулярная пила Jet JTAS-10DX
Арт. jet_356
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|2100х880х1040
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Частота, Гц
|50
Jet JTAS-10DX - мощная профессиональная пила, приспособленная для работы на производстве. Тяжелая устойчивая конструкция подходит для пиления массивных заготовок, в том числе из твердых пород древесины. Благодаря этому станок на протяжении многих лет пользуется высоким спросом в США, где широко применяются ценные породы дерева, такие как ятоба, бразильский орех, зеленый эбен, палисандр, граб, клен и пр. С середины 2019 года пила комплектуется валом 5/8 дюйма, что позволяет использовать ее с дисковыми фрезами Dado.
Преимущества
- Система быстрого торможения двигателя после выключения
- Механизм блокировки вала для облегчения замены пильного диска
- Пильный модуль из чугунного литья
- Регулировка положения расклинивающего ножа
- Регулировка наклона пильного диска
- Регулировка глубины пропила
- Рабочий стол из чугунного литья
- Съемный расширитель рабочего стола из чугунного литья слева и справа
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза