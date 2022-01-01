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Циркулярная пила Jet JTAS-10DX
Найти аналог
Комбинированные станки
    Циркулярная пила Jet JTAS-10DX
    Арт. jet_356
    Циркулярная пила Jet JTAS-10DX
    Циркулярная пила Jet JTAS-10DX
    Циркулярная пила Jet JTAS-10DX
    Циркулярная пила Jet JTAS-10DX
    Циркулярная пила Jet JTAS-10DX
    Циркулярная пила Jet JTAS-10DX
    Циркулярная пила Jet JTAS-10DX
      Циркулярная пила Jet JTAS-10DX
      Циркулярная пила Jet JTAS-10DX
      Циркулярная пила Jet JTAS-10DX
      Циркулярная пила Jet JTAS-10DX
      Циркулярная пила Jet JTAS-10DX
      Циркулярная пила Jet JTAS-10DX
      Циркулярная пила Jet JTAS-10DX

      Циркулярная пила Jet JTAS-10DX

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_356

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		2100х880х1040
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Jet JTAS-10DX - мощная профессиональная пила, приспособленная для работы на производстве. Тяжелая устойчивая конструкция подходит для пиления массивных заготовок, в том числе из твердых пород древесины. Благодаря этому станок на протяжении многих лет пользуется высоким спросом в США, где широко применяются ценные породы дерева, такие как ятоба, бразильский орех, зеленый эбен, палисандр, граб, клен и пр. С середины 2019 года пила комплектуется валом 5/8 дюйма, что позволяет использовать ее с дисковыми фрезами Dado.

        Преимущества

        • Система быстрого торможения двигателя после выключения
        • Механизм блокировки вала для облегчения замены пильного диска
        • Пильный модуль из чугунного литья
        • Регулировка положения расклинивающего ножа
        • Регулировка наклона пильного диска
        • Регулировка глубины пропила
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Съемный расширитель рабочего стола из чугунного литья слева и справа
        • Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
        • Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза