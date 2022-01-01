Циркулярная пила Jet JTAS-10DX

Jet JTAS-10DX - мощная профессиональная пила, приспособленная для работы на производстве. Тяжелая устойчивая конструкция подходит для пиления массивных заготовок, в том числе из твердых пород древесины. Благодаря этому станок на протяжении многих лет пользуется высоким спросом в США, где широко применяются ценные породы дерева, такие как ятоба, бразильский орех, зеленый эбен, палисандр, граб, клен и пр. С середины 2019 года пила комплектуется валом 5/8 дюйма, что позволяет использовать ее с дисковыми фрезами Dado.

Преимущества