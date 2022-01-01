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Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XT
Найти аналог
Комбинированные станки
    Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XT
    Арт. jet_15835
    Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XT
    Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XT
    Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XT
    Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XT
    Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XT
      Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XT
      Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XT
      Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XT
      Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XT
      Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XT

      Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_15835

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		1300х1700х1100
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Jet JTS-600XT – компактная циркулярная пила с подвижным столом на телескопической опоре. Станок позволяет в условиях небольшой мастерской работать с форматами до 600 мм, а также решает все типовые задачи, связанные с продольной распиловкой древесины. Расширения и удлинения столов (пильного и подвижного) выполнены съемными, что удобно при работе в ограниченном пространстве и при хранении.

        Основа станка - стальная сварная конструкция в виде тумбы, в которой размещается пильный модуль. Он выполнен из чугунной отливки и совмещен с механизмом регулировки глубины и наклона реза. Пила выпускается с мотором на 400 В.

        Преимущества

        • Пильный модуль из чугунного литья
        • Регулировка наклона пильного диска
        • Регулировка глубины пропила
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Съемный расширитель рабочего стола из стального листа справа
        • Съемный удлинитель рабочего стола из стального листа
        • Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
        • Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом и со вспомогательной рукояткой точной настройки
        • Подвижный стол из алюминиевого профиля
        • Съемный расширитель подвижного стола с телескопической опорой
        • Поворотный упор подвижного стола с угловой разметкой