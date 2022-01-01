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Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XL, 230 В
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Комбинированные станки
    Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XL, 230 В
    Арт. jet_344
    Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XL, 230 В
    Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XL, 230 В
    Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XL, 230 В
    Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XL, 230 В
    Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XL, 230 В
      Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XL, 230 В
      Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XL, 230 В
      Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XL, 230 В
      Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XL, 230 В
      Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XL, 230 В

      Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XL, 230 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_344

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		1600х2000х1115
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XL - оснащается асинхронным двигателем мощностью 2.5 кВт для уверенного продолжительного распила деревянных заготовок толщиной до 80 мм и длиной до 1450 мм. Для работы с деталями разной толщины предусматривается регулировка высоты пильного диска. Расширение и удлинение рабочего стола изготавливается из прочной и долговечной листовой стали. Материалом рабочего стола и пильного модуля выступает чугун, что позволяет снижать уровень вибрации. Выходная мощность агрегата составляет 1.5 кВт. Эксцентриковый зажим препятствует смещению заготовки при распиловке.

        Преимущества

        • Пильный модуль из чугунного литья
        • Регулировка наклона пильного диска
        • Регулировка глубины пропила
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Съемный расширитель рабочего стола из стального листа справа
        • Съемный удлинитель рабочего стола из стального листа
        • Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
        • Подвижный стол из алюминиевого профиля
        • Съемный расширитель подвижного стола с телескопической опорой
        • Поворотный упор подвижного стола с угловой разметкой