Преимущества

Возможность установки пазовального диска Dado

Механизм блокировки вала для облегчения замены пильного диска

Пильный модуль из чугунного литья

Регулировка наклона пильного диска

Регулировка глубины пропила

Рабочий стол из чугунного литья

Съемный расширитель рабочего стола из чугунного литья слева

Съемный расширитель рабочего стола из чугунного литья справа

Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом

Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза

Циркулярная пила Jet Powermatic PM1000, 230 В - представляет собой деревообрабатывающее оборудование профессионального класса. Агрегат быстро и аккуратно распиливает заготовки прямолинейно или под углом. Материалом конструкции (стол, его расширители, пильный модуль) является чугунное литье, что гарантирует устойчивость модели к нагрузкам и механическим повреждениям. Большой вес станка позволяет работать без лишних вибраций. В качестве оснастки применяется стандартный пильный диск диаметром 255 мм и посадочным отверстием 30 мм или пазовальный диск Dado (200 мм, 15.88 мм). Высокая частота вращения оснастки гарантирует чистый срез заготовок.