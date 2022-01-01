Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Циркулярная пила Jet Powermatic PM1000, 230 В
Найти аналог
Комбинированные станки
    Циркулярная пила Jet Powermatic PM1000, 230 В
    Арт. jet_355
    Циркулярная пила Jet Powermatic PM1000, 230 В
    Циркулярная пила Jet Powermatic PM1000, 230 В
    Циркулярная пила Jet Powermatic PM1000, 230 В
      Циркулярная пила Jet Powermatic PM1000, 230 В
      Циркулярная пила Jet Powermatic PM1000, 230 В
      Циркулярная пила Jet Powermatic PM1000, 230 В

      Циркулярная пила Jet Powermatic PM1000, 230 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_355

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркулярная пила Jet Powermatic PM1000, 230 В - представляет собой деревообрабатывающее оборудование профессионального класса. Агрегат быстро и аккуратно распиливает заготовки прямолинейно или под углом. Материалом конструкции (стол, его расширители, пильный модуль) является чугунное литье, что гарантирует устойчивость модели к нагрузкам и механическим повреждениям. Большой вес станка позволяет работать без лишних вибраций. В качестве оснастки применяется стандартный пильный диск диаметром 255 мм и посадочным отверстием 30 мм или пазовальный диск Dado (200 мм, 15.88 мм). Высокая частота вращения оснастки гарантирует чистый срез заготовок.

        Преимущества

        • Возможность установки пазовального диска Dado
        • Механизм блокировки вала для облегчения замены пильного диска
        • Пильный модуль из чугунного литья
        • Регулировка наклона пильного диска
        • Регулировка глубины пропила
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Съемный расширитель рабочего стола из чугунного литья слева
        • Съемный расширитель рабочего стола из чугунного литья справа
        • Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
        • Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза