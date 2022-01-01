Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XM

Jet JTS-600XM – компактная циркулярная пила с подвижным столом на телескопической опоре. Станок позволяет в условиях небольшой мастерской работать с форматами до 600 мм, а также решает все типовые задачи, связанные с продольной распиловкой древесины. Расширения и удлинения столов (пильного и подвижного) выполнены съемными, что удобно при работе в ограниченном пространстве и при хранении. Все эти принадлежности и приспособления (пильный диск, упоры, расширения и т.п.) включены в стоимость базового комплекта, докупать отдельно ничего не нужно, разве что подставку с колесами для перемещения по мастерской.

Основа станка - стальная сварная конструкция в виде тумбы, в которой размещается пильный модуль. Он выполнен из чугунной отливки и совмещен с механизмом регулировки глубины и наклона реза. Пила выпускается с мотором на 230 В.

Преимущества