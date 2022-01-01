Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XM
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|1300х1700х1100
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Частота, Гц
|50
Jet JTS-600XM – компактная циркулярная пила с подвижным столом на телескопической опоре. Станок позволяет в условиях небольшой мастерской работать с форматами до 600 мм, а также решает все типовые задачи, связанные с продольной распиловкой древесины. Расширения и удлинения столов (пильного и подвижного) выполнены съемными, что удобно при работе в ограниченном пространстве и при хранении. Все эти принадлежности и приспособления (пильный диск, упоры, расширения и т.п.) включены в стоимость базового комплекта, докупать отдельно ничего не нужно, разве что подставку с колесами для перемещения по мастерской.
Основа станка - стальная сварная конструкция в виде тумбы, в которой размещается пильный модуль. Он выполнен из чугунной отливки и совмещен с механизмом регулировки глубины и наклона реза. Пила выпускается с мотором на 230 В.
Преимущества
- Пильный модуль из чугунного литья
- Регулировка наклона пильного диска
- Регулировка глубины пропила
- Рабочий стол из чугунного литья
- Съемный расширитель рабочего стола из стального листа справа
- Съемный удлинитель рабочего стола из стального листа
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом и со вспомогательной рукояткой точной настройки
- Подвижный стол из алюминиевого профиля
- Съемный расширитель подвижного стола с телескопической опорой
- Поворотный упор подвижного стола с угловой разметкой