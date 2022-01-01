Преимущества

Регулировка наклона пильного диска

Регулировка глубины пропила

Рабочий стол из алюминиевого литья

Выдвижной расширитель рабочего стола справа из алюминиевого профиля, совмещенный с параллельным упором

Подвижный угловой упор на скользящей направляющей из алюминиевого профиля (аналог подвижного стола)

Складная подставка для напольной установки



Рукоятка и колеса для облегчения транспортировки в сложенном состоянии

Циркулярная пила JET JTS-254 JTS-254-M - компактный станок для распила деревянных заготовок. Модель используется в домашних мастерских и на небольших производствах. Частота вращения шпинделя составляет 4500 оборотов в минуту, что позволяет производить распил заготовок высокой твердости. Регулировка наклона режущего диска дает возможность осуществлять распил деталей под точно заданным углом. Устройство оснащается рукояткой и колесами с рельефными протекторами для легкой и удобной транспортировки. В модели предусматривается патрубок для удаления стружки, благодаря которому поддерживается чистота в рабочей зоне. Ход подвижного упора составляет 695 мм.