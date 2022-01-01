Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Циркулярная пила Jet JTS-254
Найти аналог
Комбинированные станки
    Циркулярная пила Jet JTS-254
    Арт. jet_343
    Циркулярная пила Jet JTS-254
    Циркулярная пила Jet JTS-254
    Циркулярная пила Jet JTS-254
    Циркулярная пила Jet JTS-254
    Циркулярная пила Jet JTS-254
      Циркулярная пила Jet JTS-254
      Циркулярная пила Jet JTS-254
      Циркулярная пила Jet JTS-254
      Циркулярная пила Jet JTS-254
      Циркулярная пила Jet JTS-254

      Циркулярная пила Jet JTS-254

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_343

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		640x730x470
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Циркулярная пила JET JTS-254 JTS-254-M - компактный станок для распила деревянных заготовок. Модель используется в домашних мастерских и на небольших производствах. Частота вращения шпинделя составляет 4500 оборотов в минуту, что позволяет производить распил заготовок высокой твердости. Регулировка наклона режущего диска дает возможность осуществлять распил деталей под точно заданным углом. Устройство оснащается рукояткой и колесами с рельефными протекторами для легкой и удобной транспортировки. В модели предусматривается патрубок для удаления стружки, благодаря которому поддерживается чистота в рабочей зоне. Ход подвижного упора составляет 695 мм.

        Преимущества

        • Регулировка наклона пильного диска
        • Регулировка глубины пропила
        • Рабочий стол из алюминиевого литья
        • Выдвижной расширитель рабочего стола справа из алюминиевого профиля, совмещенный с параллельным упором
        • Подвижный угловой упор на скользящей направляющей из алюминиевого профиля (аналог подвижного стола)
        • Складная подставка для напольной установки 
        • Рукоятка и колеса для облегчения транспортировки в сложенном состоянии