Циркулярная пила Jet JTS-254
Арт. jet_343
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|640x730x470
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Частота, Гц
|50
- Циркулярная пила JET JTS-254 JTS-254-M - компактный станок для распила деревянных заготовок. Модель используется в домашних мастерских и на небольших производствах. Частота вращения шпинделя составляет 4500 оборотов в минуту, что позволяет производить распил заготовок высокой твердости. Регулировка наклона режущего диска дает возможность осуществлять распил деталей под точно заданным углом. Устройство оснащается рукояткой и колесами с рельефными протекторами для легкой и удобной транспортировки. В модели предусматривается патрубок для удаления стружки, благодаря которому поддерживается чистота в рабочей зоне. Ход подвижного упора составляет 695 мм.
Преимущества
- Регулировка наклона пильного диска
- Регулировка глубины пропила
- Рабочий стол из алюминиевого литья
- Выдвижной расширитель рабочего стола справа из алюминиевого профиля, совмещенный с параллельным упором
- Подвижный угловой упор на скользящей направляющей из алюминиевого профиля (аналог подвижного стола)
- Складная подставка для напольной установки
- Рукоятка и колеса для облегчения транспортировки в сложенном состоянии