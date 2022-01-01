Строительная циркулярная пила Jet JTS-315SP, 400В

Jet JTS-315SP – строительная пила, сочетающая в себе простоту конструкции, очень широкую функциональность, мобильность, надежность, высокую мощность (особенно в 3-фазном исполнении) и большую (до 90 мм) глубину распиловки. Рабочий стол из оцинкованного листа имеет большую поверхность, в случае необходимости его удлиняют (дополнительная секция входит в штатную комплектацию).

Параллельный упор перемещается вдоль направляющего профиля и имеет эксцентриковый зажим, обеспечивающий быструю и надежную фиксацию. Есть у JTS-315SP и подвижный стол, перемещающийся на роликах-подшипниках вдоль основного. Поверхность каретки невелика, но это отчасти компенсируется длинным упором заготовки, позволяющим добиться точности. Упор можно поворачивать, ориентируясь по транспортирной шкале; если нужна серия коротких изделий, настраивают концевой упор – он «ходит» вдоль основного. В отличие от большинства специализированных строительных пил JTS-315SP имеет регулировку наклона и глубины реза.

Для облегчения транспортировки опорные ноги складываются примерно на половине высоты, благодаря чему станок легко помещается в багажник легкового автомобиля. Перемещать инструмент по площадке легко в одиночку: колеса, откидные рукоятки и небольшой вес это позволяют.

Преимущества