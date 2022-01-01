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Строительная циркулярная пила Jet JTS-315SP, 400В
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    Строительная циркулярная пила Jet JTS-315SP, 400В
    Арт. jet_348
    Строительная циркулярная пила Jet JTS-315SP, 400В

      Строительная циркулярная пила Jet JTS-315SP, 400В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_348

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		950х660х475
      Размер рабочего стола, мм
      		800х550
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Jet JTS-315SP – строительная пила, сочетающая в себе простоту конструкции, очень широкую функциональность, мобильность, надежность, высокую мощность (особенно в 3-фазном исполнении) и большую (до 90 мм) глубину распиловки. Рабочий стол из оцинкованного листа имеет большую поверхность, в случае необходимости его удлиняют (дополнительная секция входит в штатную комплектацию).

        Параллельный упор перемещается вдоль направляющего профиля и имеет эксцентриковый зажим, обеспечивающий быструю и надежную фиксацию. Есть у JTS-315SP и подвижный стол, перемещающийся на роликах-подшипниках вдоль основного. Поверхность каретки невелика, но это отчасти компенсируется длинным упором заготовки, позволяющим добиться точности. Упор можно поворачивать, ориентируясь по транспортирной шкале; если нужна серия коротких изделий, настраивают концевой упор – он «ходит» вдоль основного. В отличие от большинства специализированных строительных пил JTS-315SP имеет регулировку наклона и глубины реза.

        Для облегчения транспортировки опорные ноги складываются примерно на половине высоты, благодаря чему станок легко помещается в багажник легкового автомобиля. Перемещать инструмент по площадке легко в одиночку: колеса, откидные рукоятки и небольшой вес это позволяют. 

        Преимущества

        • Система быстрого торможения двигателя после выключения
        • Регулировка наклона пильного диска
        • Регулировка глубины пропила
        • Рабочий стол с поверхностью из оцинкованного стального листа толщиной 2,0 мм
        • Откидной удлинитель рабочего стола из листовой стали
        • Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
        • Подвижный стол с поверхностью из оцинкованного стального листа
        • Регулируемый поворотный упор подвижного стола
        • Два колеса и рукоятки для облегчения транспортировки