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Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-1600-T
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Комбинированные станки
    Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-1600-T
    Арт. jet_17193
    Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-1600-T
    Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-1600-T
    Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-1600-T
    Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-1600-T
      Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-1600-T
      Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-1600-T
      Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-1600-T
      Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-1600-T

      Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-1600-T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_17193

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		1700х2100х880
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • JET JTS-1600-Т циркулярная пила профессионального класса, оснащенная кареткой с расширением на телескопической опоре. Этот узел во многом унифицирован с теми, что устанавливается на форматно-раскроечные станки, относящиеся к более высокому классу оборудования, и поэтому соответствует самым высоким требованиям по жесткости, точности хода и долговечности.

        Максимальная длина реза, выполняемого на нем, 1600 мм. Для работы на подвижном столе предусмотрен раздвижной поперечный упор с откидным «башмаком» (используется совместно с расширением на телескопической опоре), продольный упор и эксцентриковый прижим заготовки. Для пиления под углом предусмотрен вспомогательный упор с транспортирной шкалой.

        Для выполнения продольных резов есть параллельный упор, установленный на чугунном основании, которое перемещается вдоль направляющей штанги. Узел оборудован эксцентриковым механизмом фиксации и рукояткой для точной подстройки положения.

        Преимущества

        • Пильный модуль из чугунного литья
        • Регулировка положения расклинивающего ножа
        • Регулировка наклона пильного диска
        • Регулировка глубины пропила
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Съемный расширитель рабочего стола из стального листа справа
        • Съемный удлинитель рабочего стола из стального листа
        • Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
        • Подвижный стол из алюминиевого профиля
        • Съемный расширитель подвижного стола с телескопической опорой
        • Поперечный упор подвижного стола с линейкой и регулируемыми стопорами заготовки
        • Эксцентриковый прижим заготовки для фиксации на подвижном столе
        • Регулируемый продольный упор заготовки
        • Съемный поворотный упор подвижного стола с угловой разметкой