Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-1600-T
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|1700х2100х880
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Частота, Гц
|50
JET JTS-1600-Т циркулярная пила профессионального класса, оснащенная кареткой с расширением на телескопической опоре. Этот узел во многом унифицирован с теми, что устанавливается на форматно-раскроечные станки, относящиеся к более высокому классу оборудования, и поэтому соответствует самым высоким требованиям по жесткости, точности хода и долговечности.
Максимальная длина реза, выполняемого на нем, 1600 мм. Для работы на подвижном столе предусмотрен раздвижной поперечный упор с откидным «башмаком» (используется совместно с расширением на телескопической опоре), продольный упор и эксцентриковый прижим заготовки. Для пиления под углом предусмотрен вспомогательный упор с транспортирной шкалой.
Для выполнения продольных резов есть параллельный упор, установленный на чугунном основании, которое перемещается вдоль направляющей штанги. Узел оборудован эксцентриковым механизмом фиксации и рукояткой для точной подстройки положения.
Преимущества
- Пильный модуль из чугунного литья
- Регулировка положения расклинивающего ножа
- Регулировка наклона пильного диска
- Регулировка глубины пропила
- Рабочий стол из чугунного литья
- Съемный расширитель рабочего стола из стального листа справа
- Съемный удлинитель рабочего стола из стального листа
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный стол из алюминиевого профиля
- Съемный расширитель подвижного стола с телескопической опорой
- Поперечный упор подвижного стола с линейкой и регулируемыми стопорами заготовки
- Эксцентриковый прижим заготовки для фиксации на подвижном столе
- Регулируемый продольный упор заготовки
- Съемный поворотный упор подвижного стола с угловой разметкой