Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-1600-T

JET JTS-1600-Т циркулярная пила профессионального класса, оснащенная кареткой с расширением на телескопической опоре. Этот узел во многом унифицирован с теми, что устанавливается на форматно-раскроечные станки, относящиеся к более высокому классу оборудования, и поэтому соответствует самым высоким требованиям по жесткости, точности хода и долговечности.

Максимальная длина реза, выполняемого на нем, 1600 мм. Для работы на подвижном столе предусмотрен раздвижной поперечный упор с откидным «башмаком» (используется совместно с расширением на телескопической опоре), продольный упор и эксцентриковый прижим заготовки. Для пиления под углом предусмотрен вспомогательный упор с транспортирной шкалой.

Для выполнения продольных резов есть параллельный упор, установленный на чугунном основании, которое перемещается вдоль направляющей штанги. Узел оборудован эксцентриковым механизмом фиксации и рукояткой для точной подстройки положения.

Преимущества