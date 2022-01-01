Циркулярная пила Jet JTAS-12DX

Jet JTAS-12DX мощная профессиональная пила с глубиной пропила более 100 мм, приспособленная для профессиональной эксплуатации в условиях производства. Тяжелая устойчивая конструкция подходит для пиления массивных заготовок, в том числе из твердых пород древесины. Благодаря этому станок на протяжении многих лет пользуются высоким спросом в США, где широко применяются ценные породы дерева, такие как ятоба, бразильский орех, зеленый эбен, палисандр, граб, клен и пр.



Преимущества