Циркулярная пила Jet Powermatic PM1000, 400 В
Арт. jet_354
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Габариты, мм
|2108х1092х1117
|
Частота, Гц
|50
- Циркулярная пила Jet Powermatic PM1000, 400 В - представляет собой деревообрабатывающее оборудование профессионального класса. Агрегат быстро и аккуратно распиливает заготовки прямолинейно или под углом. Материалом конструкции (стол, его расширители, пильный модуль) является чугунное литье, что гарантирует устойчивость модели к нагрузкам и механическим повреждениям. Большой вес станка позволяет работать без лишних вибраций. В качестве оснастки применяется стандартный пильный диск диаметром 255 мм и посадочным отверстием 30 мм или пазовальный диск Dado (200 мм, 15.88 мм). Высокая частота вращения оснастки гарантирует чистый срез заготовок.
Преимущества
- Возможность установки пазовального диска Dado
- Механизм блокировки вала для облегчения замены пильного диска
- Пильный модуль из чугунного литья
- Регулировка наклона пильного диска
- Регулировка глубины пропила
- Рабочий стол из чугунного литья
- Съемный расширитель рабочего стола из чугунного литья слева
- Съемный расширитель рабочего стола из чугунного литья справа
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза