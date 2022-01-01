Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XL, 400 В
Арт. jet_345
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|1600х2000х1115
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Частота, Гц
|50
- Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XL - оснащается асинхронным двигателем мощностью 2.5 кВт для уверенного продолжительного распила деревянных заготовок толщиной до 80 мм и длиной до 1450 мм. Для работы с деталями разной толщины предусматривается регулировка высоты пильного диска. Расширение и удлинение рабочего стола изготавливается из прочной и долговечной листовой стали. Материалом рабочего стола и пильного модуля выступает чугун, что позволяет снижать уровень вибрации. Выходная мощность агрегата составляет 1.5 кВт. Эксцентриковый зажим препятствует смещению заготовки при распиловке.
Преимущества
- Пильный модуль из чугунного литья
- Регулировка наклона пильного диска
- Регулировка глубины пропила
- Рабочий стол из чугунного литья
- Съемный расширитель рабочего стола из стального листа справа
- Съемный удлинитель рабочего стола из стального листа
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный стол из алюминиевого профиля
- Съемный расширитель подвижного стола с телескопической опорой
- Поворотный упор подвижного стола с угловой разметкой