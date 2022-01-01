Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XL, 400 В

Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XL - оснащается асинхронным двигателем мощностью 2.5 кВт для уверенного продолжительного распила деревянных заготовок толщиной до 80 мм и длиной до 1450 мм. Для работы с деталями разной толщины предусматривается регулировка высоты пильного диска. Расширение и удлинение рабочего стола изготавливается из прочной и долговечной листовой стали. Материалом рабочего стола и пильного модуля выступает чугун, что позволяет снижать уровень вибрации. Выходная мощность агрегата составляет 1.5 кВт. Эксцентриковый зажим препятствует смещению заготовки при распиловке.

Преимущества