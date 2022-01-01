Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-1360-T

JTS-1360-T профессиональная циркулярная пила с кареткой. При относительно компактных размерах она имеет мощный 3-киловаттный двигатель и диск диаметром 315 мм, который обеспечивает пропил глубиной более 100 мм. Это позволяет работать не только с панелями из дерева и его производных, но и с более массивными заготовками, вроде ступеней, балясин, и брусьев.

Станок является хорошей альтернативой профессиональным циркулярным пилам без подвижного стола, поскольку предоставляет гораздо больше возможностей в работе, при схожей занимаемой площади и цене. Для многих столярных мастерских такой вариант будет разумно-достаточным.

Преимущества