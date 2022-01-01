Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-1360-T
Найти аналог
Комбинированные станки
    Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-1360-T
    Арт. jet_17197
    Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-1360-T

      Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-1360-T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_17197

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		1450х1800х880
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • JTS-1360-T профессиональная циркулярная пила с кареткой. При относительно компактных размерах она имеет мощный 3-киловаттный двигатель и диск диаметром 315 мм, который обеспечивает пропил глубиной более 100 мм. Это позволяет работать не только с панелями из дерева и его производных, но и с более массивными заготовками, вроде ступеней, балясин, и брусьев.

        Станок является хорошей альтернативой профессиональным циркулярным пилам без подвижного стола, поскольку предоставляет гораздо больше возможностей в работе, при схожей занимаемой площади и цене. Для многих столярных мастерских такой вариант будет разумно-достаточным.

        Преимущества

        • Пильный модуль из чугунного литья
        • Регулировка положения расклинивающего ножа
        • Регулировка наклона пильного диска
        • Регулировка глубины пропила
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Съемный расширитель рабочего стола из стального листа справа
        • Съемный удлинитель рабочего стола из стального листа
        • Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
        • Подвижный стол из алюминиевого профиля
        • Съемный расширитель подвижного стола из стального листа
        • Эксцентриковый прижим заготовки для фиксации на подвижном столе
        • Регулируемый продольный упор заготовки
        • Съемный поворотный упор подвижного стола с угловой разметкой