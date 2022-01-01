Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-1360-T
Арт. jet_17197
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|1450х1800х880
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Частота, Гц
|50
JTS-1360-T профессиональная циркулярная пила с кареткой. При относительно компактных размерах она имеет мощный 3-киловаттный двигатель и диск диаметром 315 мм, который обеспечивает пропил глубиной более 100 мм. Это позволяет работать не только с панелями из дерева и его производных, но и с более массивными заготовками, вроде ступеней, балясин, и брусьев.
Станок является хорошей альтернативой профессиональным циркулярным пилам без подвижного стола, поскольку предоставляет гораздо больше возможностей в работе, при схожей занимаемой площади и цене. Для многих столярных мастерских такой вариант будет разумно-достаточным.
Преимущества
- Пильный модуль из чугунного литья
- Регулировка положения расклинивающего ножа
- Регулировка наклона пильного диска
- Регулировка глубины пропила
- Рабочий стол из чугунного литья
- Съемный расширитель рабочего стола из стального листа справа
- Съемный удлинитель рабочего стола из стального листа
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный стол из алюминиевого профиля
- Съемный расширитель подвижного стола из стального листа
- Эксцентриковый прижим заготовки для фиксации на подвижном столе
- Регулируемый продольный упор заготовки
- Съемный поворотный упор подвижного стола с угловой разметкой