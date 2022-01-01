Циркулярная пила Jet JTS-250CSX, 230 В
Арт. jet_352
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|2083x983x1016
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Частота, Гц
|50
Jet JTS-250CSX — профессиональная столярная пила с хорошим базовым оснащением и расширенным списком опций, среди которых каретка и фрезерный модуль. Кроме этого, конструкция позволяет устанавливать пазовые фрезы Dado, которые также предлагаются в качестве дополнительного оборудования.
Штатная комплектация включает в себя два чугунных расширителя и параллельный упор с фторопластовыми накладками и эксцентриковой фиксацией на 50-дюймовых направляющих. Все ответственные детали выполнены из массивных чугунных отливок, регулировки высоты и наклона диска производят крупными маховиками, предусмотрена возможность точной юстировки его крайних положений.
Преимущества
- Возможность установки пазовального диска Dado
- Механизм блокировки вала для облегчения замены пильного диска
- Пильный модуль из чугунного литья
- Регулировка наклона пильного диска
- Регулировка глубины пропила
- Рабочий стол из чугунного литья
- Съемный расширитель рабочего стола из чугунного литья слева
- Съемный расширитель рабочего стола из чугунного литья справа
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза