Циркулярная пила Jet JTS-250CSX, 230 В

Jet JTS-250CSX — профессиональная столярная пила с хорошим базовым оснащением и расширенным списком опций, среди которых каретка и фрезерный модуль. Кроме этого, конструкция позволяет устанавливать пазовые фрезы Dado, которые также предлагаются в качестве дополнительного оборудования.

Штатная комплектация включает в себя два чугунных расширителя и параллельный упор с фторопластовыми накладками и эксцентриковой фиксацией на 50-дюймовых направляющих. Все ответственные детали выполнены из массивных чугунных отливок, регулировки высоты и наклона диска производят крупными маховиками, предусмотрена возможность точной юстировки его крайних положений.

Преимущества