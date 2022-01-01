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Циркулярная пила Jet JTS-250CSX, 230 В
Найти аналог
Комбинированные станки
    Циркулярная пила Jet JTS-250CSX, 230 В
    Арт. jet_352
    Циркулярная пила Jet JTS-250CSX, 230 В
    Циркулярная пила Jet JTS-250CSX, 230 В
    Циркулярная пила Jet JTS-250CSX, 230 В
    Циркулярная пила Jet JTS-250CSX, 230 В
      Циркулярная пила Jet JTS-250CSX, 230 В
      Циркулярная пила Jet JTS-250CSX, 230 В
      Циркулярная пила Jet JTS-250CSX, 230 В
      Циркулярная пила Jet JTS-250CSX, 230 В

      Циркулярная пила Jet JTS-250CSX, 230 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_352

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		2083x983x1016
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Jet JTS-250CSX — профессиональная столярная пила с хорошим базовым оснащением и расширенным списком опций, среди которых каретка и фрезерный модуль. Кроме этого, конструкция позволяет устанавливать пазовые фрезы Dado, которые также предлагаются в качестве дополнительного оборудования.

        Штатная комплектация включает в себя два чугунных расширителя и параллельный упор с фторопластовыми накладками и эксцентриковой фиксацией на 50-дюймовых направляющих. Все ответственные детали выполнены из массивных чугунных отливок, регулировки высоты и наклона диска производят крупными маховиками, предусмотрена возможность точной юстировки его крайних положений. 

        Преимущества

        • Возможность установки пазовального диска Dado
        • Механизм блокировки вала для облегчения замены пильного диска
        • Пильный модуль из чугунного литья
        • Регулировка наклона пильного диска
        • Регулировка глубины пропила
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Съемный расширитель рабочего стола из чугунного литья слева
        • Съемный расширитель рабочего стола из чугунного литья справа
        • Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
        • Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза