Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-700L
Арт. jet_358
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|1200х1650х1115
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Частота, Гц
|50
Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-700L - предназначена для профессиональной эксплуатации в условиях высоких каждодневных нагрузок. Конструкция Jet JTS-700L совмещает в себе прочность, надежность и универсальность. Предусмотрена высококлассная каретка, большой рабочий стол, литой из чугуна и мощный двигатель. Благодаря этому набору качеств JTS-700L можно использовать для распиловки любых заготовок, в том числе и массивных из плотной древесины, при этом гарантирована стабильная и точная работа без вибраций.
Преимущества
- Система быстрого торможения двигателя после выключения
- Пильный модуль из чугунного литья
- Регулировка наклона пильного диска
- Регулировка глубины пропила
- Рабочий стол из чугунного литья
- Съемный расширитель рабочего стола из стального листа справа
- Съемный удлинитель рабочего стола из стального листа
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный стол из алюминиевого профиля
- Съемный расширитель подвижного стола из стального профиля
- Прижим заготовки для фиксации на подвижном столе
- Поворотный упор подвижного стола с угловой разметкой