Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-700L - предназначена для профессиональной эксплуатации в условиях высоких каждодневных нагрузок. Конструкция Jet JTS-700L совмещает в себе прочность, надежность и универсальность. Предусмотрена высококлассная каретка, большой рабочий стол, литой из чугуна и мощный двигатель. Благодаря этому набору качеств JTS-700L можно использовать для распиловки любых заготовок, в том числе и массивных из плотной древесины, при этом гарантирована стабильная и точная работа без вибраций.

Преимущества