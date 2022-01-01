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Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-700L
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    Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-700L
    Арт. jet_358
    Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-700L
    Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-700L
    Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-700L
    Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-700L
    Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-700L
      Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-700L
      Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-700L
      Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-700L
      Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-700L
      Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-700L

      Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-700L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_358

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		1200х1650х1115
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-700L - предназначена для профессиональной эксплуатации в условиях высоких каждодневных нагрузок. Конструкция Jet JTS-700L совмещает в себе прочность, надежность и универсальность. Предусмотрена высококлассная каретка, большой рабочий стол, литой из чугуна и мощный двигатель. Благодаря этому набору качеств JTS-700L можно использовать для распиловки любых заготовок, в том числе и массивных из плотной древесины, при этом гарантирована стабильная и точная работа без вибраций.

        Преимущества

        • Система быстрого торможения двигателя после выключения
        • Пильный модуль из чугунного литья
        • Регулировка наклона пильного диска
        • Регулировка глубины пропила
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Съемный расширитель рабочего стола из стального листа справа
        • Съемный удлинитель рабочего стола из стального листа
        • Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
        • Подвижный стол из алюминиевого профиля
        • Съемный расширитель подвижного стола из стального профиля
        • Прижим заготовки для фиксации на подвижном столе
        • Поворотный упор подвижного стола с угловой разметкой