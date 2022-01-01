Шлифовальные ленты для станков
Найдено: 72 товара
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- 1 250 ₽1 650 ₽0.4 кгЗернистость: 60Ширина, мм: 150Длина, мм: 2260Водостойкость: ДаВес, кг: 0.4
- -400 ₽
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- 1 250 ₽1 650 ₽0.31 кгЗернистость: 120Ширина, мм: 150Длина, мм: 2260Водостойкость: ДаВес, кг: 0.31
- -400 ₽
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- 1 035 ₽0.3 кгЗернистость: 150Ширина, мм: 150Длина, мм: 2260Водостойкость: НетВес, кг: 0.3
- 1 000 ₽1 100 ₽0.24 кгЗернистость: 80Ширина, мм: 150Длина, мм: 1220Водостойкость: ДаВес, кг: 0.24
- -100 ₽
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- 1 500 ₽1 650 ₽0.35 кгЗернистость: 80Ширина, мм: 150Длина, мм: 2260Водостойкость: ДаВес, кг: 0.35
- -150 ₽
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- 1 210 ₽0.16 кгЗернистость: 180Ширина, мм: 150Длина, мм: 1220Водостойкость: НетВес, кг: 0.16
- 1 035 ₽0.3 кгЗернистость: 180Ширина, мм: 150Длина, мм: 2260Водостойкость: НетВес, кг: 0.3
- Нет в наличии0.2 кгЗернистость: 100Ширина, мм: 150Длина, мм: 1220Водостойкость: ДаВес, кг: 0.2
- Нет в наличии0.33 кгЗернистость: 100Ширина, мм: 150Длина, мм: 2260Водостойкость: ДаВес, кг: 0.33
- Нет в наличии0.32 кгЗернистость: 150Ширина, мм: 150Длина, мм: 1220Водостойкость: НетВес, кг: 0.32
- Нет в наличииЗернистость: 40Ширина, мм: 100
- Нет в наличииЗернистость: 150Ширина, мм: 25
- Нет в наличииЗернистость: 80Ширина, мм: 150
- Нет в наличииЗернистость: 120
- Нет в наличииЗернистость: 180Ширина, мм: 100
- Нет в наличииЗернистость: 60Ширина, мм: 100
- Нет в наличииЗернистость: 40Ширина, мм: 75
- Нет в наличииЗернистость: 100Ширина, мм: 150
- Нет в наличииЗернистость: 60Ширина, мм: 150
- Нет в наличии0.08 кгЗернистость: 180Ширина, мм: 100Длина, мм: 914Водостойкость: НетВес, кг: 0.08
- Нет в наличииЗернистость: 40Ширина, мм: 75
- Нет в наличииЗернистость: 100Ширина, мм: 100
- Нет в наличииЗернистость: 60Ширина, мм: 150
- Нет в наличииЗернистость: 180Ширина, мм: 150
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить шлифовальные ленты для станков в городе Ярославль по цене от 220 до 1700 рублей. В наличии более 72 наименований. Шлифовальные ленты для станков можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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