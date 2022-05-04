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Шлифовальная лента Jet 100x914 мм 180G коричневая (для JSG-64, JSG-233A-M)
4.5
2
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Шлифовальные ленты для станков
    Шлифовальная лента Jet 100x914 мм 180G коричневая (для JSG-64, JSG-233A-M)
    Арт. 9007183
    4.5
    2
    Шлифовальная лента Jet 100x914 мм 180G коричневая (для JSG-64, JSG-233A-M)
    Шлифовальная лента Jet 100x914 мм 180G коричневая (для JSG-64, JSG-233A-M)
      Шлифовальная лента Jet 100x914 мм 180G коричневая (для JSG-64, JSG-233A-M)
      Шлифовальная лента Jet 100x914 мм 180G коричневая (для JSG-64, JSG-233A-M)

      Шлифовальная лента Jet 100x914 мм 180G коричневая (для JSG-64, JSG-233A-M)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9007183
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Зернистость
      		180
      Ширина, мм
      		100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шлифовальная лента Jet SL100.914.180.2 является сменным элементом станков Jet JSG-64 и JSG-233A-M. Используется для шлифования твердых и мягких пород древесины, фанеры, шпона, мебельного щита, МДФ, ДСП, ЛДСП, паркета, сталей, цветных металлов (универсальный материал). Лента замкнута в кольцо. Крепится на специальный продольный шлифовальный узел. Данный материал допускается мыть снаружи (керосином).

        Преимущества

        • Зерно – оксид алюминия
        • Покрытие – полуоткрытое
        • Основа – Х – ткань жесткая, смесовая
        • Цвет – коричневый
        • Благодаря постоянному вращению износ ленты происходит равномерно
        • С помощью ленты удобно обрабатывать длинные заготовки