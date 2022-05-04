Шлифовальная лента Jet 100x914 мм 180G коричневая (для JSG-64, JSG-233A-M)
Арт. 9007183
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швейцария
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Зернистость
|180
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Ширина, мм
|100
- Шлифовальная лента Jet SL100.914.180.2 является сменным элементом станков Jet JSG-64 и JSG-233A-M. Используется для шлифования твердых и мягких пород древесины, фанеры, шпона, мебельного щита, МДФ, ДСП, ЛДСП, паркета, сталей, цветных металлов (универсальный материал). Лента замкнута в кольцо. Крепится на специальный продольный шлифовальный узел. Данный материал допускается мыть снаружи (керосином).
Преимущества
- Зерно – оксид алюминия
- Покрытие – полуоткрытое
- Основа – Х – ткань жесткая, смесовая
- Цвет – коричневый
- Благодаря постоянному вращению износ ленты происходит равномерно
- С помощью ленты удобно обрабатывать длинные заготовки