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Шлифовальная лента для Jet JSG-64, 80G, 100x914 мм
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Шлифовальные ленты для станков
    Шлифовальная лента для Jet JSG-64, 80G, 100x914 мм
    Арт. jet_13415
    Шлифовальная лента для Jet JSG-64, 80G, 100x914 мм

      Шлифовальная лента для Jet JSG-64, 80G, 100x914 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13415

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Зернистость
      		80
      Ширина, мм
      		100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы