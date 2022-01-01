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Шлифовальная лента для Jet JDBS-5-M, 100G, 25x762 мм
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Шлифовальная лента для Jet JDBS-5-M, 100G, 25x762 мм
Шлифовальные ленты для станков
Шлифовальная лента для Jet JDBS-5-M, 100G, 25x762 мм
Арт. jet_17461
Шлифовальная лента для Jet JDBS-5-M, 100G, 25x762 мм
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Нет в наличии
Арт. jet_17461
Характеристики
Производитель
Зернистость
100
Ширина, мм
25
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Нет в наличии
Описание
Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы
Описание
Шлифовальная лента предназначена для тарельчато-ленточного шлифовального станка Jet JDBS-5-M.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы