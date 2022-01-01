Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифовальная лента для Jet JDBS-5-M, 100G, 25x762 мм
Найти аналог
Шлифовальные ленты для станков
    Шлифовальная лента для Jet JDBS-5-M, 100G, 25x762 мм
    Арт. jet_17461
    Шлифовальная лента для Jet JDBS-5-M, 100G, 25x762 мм

      Шлифовальная лента для Jet JDBS-5-M, 100G, 25x762 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_17461

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Зернистость
      		100
      Ширина, мм
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы