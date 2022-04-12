Шлифовальная лента Jet 150x2260 мм 60G (для EHVS-80, OES-80CS)

Преимущества

Зерно – оксид алюминия

Покрытие – полуоткрытое

Основа – полиэстер

Материал водостойкий, возможно использовать с СОЖ

Благодаря постоянному вращению износ ленты происходит равномерно

С помощью ленты удобно обрабатывать длинные заготовки

Шлифовальная лента Jet SL150.2260.60G является сменным элементом станков Jet EHVS-80, OES-80CS. Используется для шлифования твердых и мягких пород древесины, фанеры, шпона, мебельного щита, МДФ, ДСП, ЛДСП, паркета, сталей, цветных металлов (универсальный материал). Лента замкнута в кольцо. Крепится на специальный продольный шлифовальный узел.