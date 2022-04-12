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Шлифовальная лента Jet 150x2260 мм 60G (для EHVS-80, OES-80CS)
4.5
2
1 250 ₽
1 650 ₽
Шлифовальные ленты для станков
    Шлифовальная лента Jet 150x2260 мм 60G (для EHVS-80, OES-80CS)
    Арт. Х12403419
    4.5
    2
    Шлифовальная лента Jet 150x2260 мм 60G (для EHVS-80, OES-80CS)
    Шлифовальная лента Jet 150x2260 мм 60G (для EHVS-80, OES-80CS)
    Шлифовальная лента Jet 150x2260 мм 60G (для EHVS-80, OES-80CS)
    Шлифовальная лента Jet 150x2260 мм 60G (для EHVS-80, OES-80CS)
      Шлифовальная лента Jet 150x2260 мм 60G (для EHVS-80, OES-80CS)
      Шлифовальная лента Jet 150x2260 мм 60G (для EHVS-80, OES-80CS)
      Шлифовальная лента Jet 150x2260 мм 60G (для EHVS-80, OES-80CS)
      Шлифовальная лента Jet 150x2260 мм 60G (для EHVS-80, OES-80CS)

      Шлифовальная лента Jet 150x2260 мм 60G (для EHVS-80, OES-80CS)

      • -400 ₽
      1 250 ₽
      1 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х12403419
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Зернистость
      		60
      Ширина, мм
      		150
      Все характеристики
      • -400 ₽
      1 250 ₽
      1 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шлифовальная лента Jet SL150.2260.60G является сменным элементом станков Jet EHVS-80, OES-80CS. Используется для шлифования твердых и мягких пород древесины, фанеры, шпона, мебельного щита, МДФ, ДСП, ЛДСП, паркета, сталей, цветных металлов (универсальный материал). Лента замкнута в кольцо. Крепится на специальный продольный шлифовальный узел.

        Преимущества

        • Зерно – оксид алюминия
        • Покрытие – полуоткрытое
        • Основа – полиэстер
        • Материал водостойкий, возможно использовать с СОЖ
        • Благодаря постоянному вращению износ ленты происходит равномерно
        • С помощью ленты удобно обрабатывать длинные заготовки