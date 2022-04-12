Шлифовальная лента Jet SIA 150x1220 мм 180G (для JSG-96, 31А)

Преимущества

Зерно – оксид алюминия

Покрытие – полуоткрытое

Основа – Х – ткань жесткая, смесовая

Благодаря постоянному вращению износ ленты происходит равномерно

С помощью ленты удобно обрабатывать длинные заготовки

Шлифовальная лента Jet SL150.1220.180G является сменным элементом станков Jet JSG-96, 31A. Используется для шлифования твердых и мягких пород древесины, фанеры, шпона, мебельного щита, МДФ, ДСП, ЛДСП, паркета, сталей, цветных металлов (универсальный материал). Лента замкнута в кольцо. Крепится на специальный продольный шлифовальный узел. Данный материал допускается мыть снаружи (керосином).