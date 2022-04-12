Карандаш для очистки шлифовальной бумаги Jet

Преимущества

Отлично работает для очистки абразива, при работе с твердыми породами древесины

Продлевает срок эксплуатации шлифовального материала в разы, но плохо вычищает высокосмолянистые породы древесины

Карандаш Jet 60-0505 предназначен для очистки шлифовальной бумаги. Карандаш легко очищает расходный материал, предотвращая его выброс и существенно увеличивает срок службы. Размер 220х38х38 мм.