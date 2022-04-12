Карандаш для очистки шлифовальной бумаги Jet
Арт. Х12373
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
- Карандаш Jet 60-0505 предназначен для очистки шлифовальной бумаги. Карандаш легко очищает расходный материал, предотвращая его выброс и существенно увеличивает срок службы. Размер 220х38х38 мм.
Преимущества
- Отлично работает для очистки абразива, при работе с твердыми породами древесины
- Продлевает срок эксплуатации шлифовального материала в разы, но плохо вычищает высокосмолянистые породы древесины