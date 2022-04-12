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Карандаш для очистки шлифовальной бумаги Jet
5.0
2
Найти аналог
Запчасти для шлифовальных станков
    Карандаш для очистки шлифовальной бумаги Jet
    Арт. Х12373
    5.0
    2
    Карандаш для очистки шлифовальной бумаги Jet
    Карандаш для очистки шлифовальной бумаги Jet
    Карандаш для очистки шлифовальной бумаги Jet
    Карандаш для очистки шлифовальной бумаги Jet
      Карандаш для очистки шлифовальной бумаги Jet
      Карандаш для очистки шлифовальной бумаги Jet
      Карандаш для очистки шлифовальной бумаги Jet
      Карандаш для очистки шлифовальной бумаги Jet

      Карандаш для очистки шлифовальной бумаги Jet

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12373
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Карандаш Jet 60-0505 предназначен для очистки шлифовальной бумаги. Карандаш легко очищает расходный материал, предотвращая его выброс и существенно увеличивает срок службы. Размер 220х38х38 мм.

        Преимущества

        • Отлично работает для очистки абразива, при работе с твердыми породами древесины
        • Продлевает срок эксплуатации шлифовального материала в разы, но плохо вычищает высокосмолянистые породы древесины