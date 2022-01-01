Ленточнопильный станок Jet JWBS-15-M 230 В
Арт. jet_15067
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|810x750x1880
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Частота, Гц
|50
- Jet JWBS-15 - ленточная пила нового поколения, предназначенная для профессионального использования. Ее основное преимущество, на фоне аналогов прошлых поколений, - увеличенная высота распиловки. Этот параметр очень важен для тех, кому нужен универсальный станок, способный взять на себя функции делительного. К подобным работам приспособлен и параллельный упор: направляющий профиль можно установить вертикально на боковую грань так, чтобы надежно фиксировать плоские заготовки при их роспуске на тонкие пластины. В целом конструкция бокового упора очень хорошо проработана и соответствует самым строгим требованиям: профиль жесткий и прочный, закреплен на массивном чугунном кронштейне, который перемещается по цилиндрической направляющей. Предусмотрена грубая (вручную) и точная (микрометрическим винтом) установка.
Преимущества
- Роликовые направляющие пильного полотна
- Трехпозиционный рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
- Регулировка наклона пильного стола вращением рукоятки
- Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки
- Рабочий стол из чугунного литья
- Двухпозиционный регулируемый параллельный упор с микрорегулировкой
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза