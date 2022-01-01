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Ленточнопильный станок Jet JWBS-15-M 230 В
Найти аналог
Ленточные станки по дереву
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-15-M 230 В
    Арт. jet_15067
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-15-M 230 В
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-15-M 230 В
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-15-M 230 В
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-15-M 230 В
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-15-M 230 В
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-15-M 230 В
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-15-M 230 В
      Ленточнопильный станок Jet JWBS-15-M 230 В
      Ленточнопильный станок Jet JWBS-15-M 230 В
      Ленточнопильный станок Jet JWBS-15-M 230 В
      Ленточнопильный станок Jet JWBS-15-M 230 В
      Ленточнопильный станок Jet JWBS-15-M 230 В
      Ленточнопильный станок Jet JWBS-15-M 230 В
      Ленточнопильный станок Jet JWBS-15-M 230 В

      Ленточнопильный станок Jet JWBS-15-M 230 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jet_15067

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		810x750x1880
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Jet JWBS-15 - ленточная пила нового поколения, предназначенная для профессионального использования. Ее основное преимущество, на фоне аналогов прошлых поколений, - увеличенная высота распиловки. Этот параметр очень важен для тех, кому нужен универсальный станок, способный взять на себя функции делительного. К подобным работам приспособлен и параллельный упор: направляющий профиль можно установить вертикально на боковую грань так, чтобы надежно фиксировать плоские заготовки при их роспуске на тонкие пластины. В целом конструкция бокового упора очень хорошо проработана и соответствует самым строгим требованиям: профиль жесткий и прочный, закреплен на массивном чугунном кронштейне, который перемещается по цилиндрической направляющей. Предусмотрена грубая (вручную) и точная (микрометрическим винтом) установка.

        Преимущества

        • Роликовые направляющие пильного полотна
        • Трехпозиционный рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
        • Регулировка наклона пильного стола вращением рукоятки
        • Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Двухпозиционный регулируемый параллельный упор с микрорегулировкой
        • Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза