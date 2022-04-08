Рейсмусовая приставка Belmash TD-2500
Арт. X131445
Характеристики
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Производитель
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Напряжение сети, В
|220
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Вес, кг
|18.6
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Макс. ширина обработки, мм
|250
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Макс. глубина строгания (рейсмус), мм
|3
- Рейсмусовая приставка БЕЛМАШ TD-2500 используется совместно с многофункциональным деревообрабатывающим станком БЕЛМАШ СДМ- 2500. Применяется для строгания. С помощью оснастки можно осуществить точную обработку пиломатериалов толщиной до 103 мм. Приставка оснащена регулировкой толщины строгания бруска за один проход (максимальное снятие 3 мм), кожухом с патрубком для удаления стружки, а также устройством предотвращения отброса заготовки, что обеспечивает более легкую ручную подачу и чистоту обработки древесины.
Преимущества
- Ширина заготовки — 15÷250 мм
- Диапазон глубины строгания за один проход — 0÷3 мм
- Толщина обрабатываемой заготовки — 5÷103 мм
- Частота вращения ножевого вала — 7700 мин-1
- Масса устройства (нетто/брутто) — 15/16.5 кг