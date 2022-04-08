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Рейсмусовая приставка Belmash TD-2500
5.0
2
20 990 ₽
Фуговально-рейсмусовые станки
  • Персональная скидка
Рейсмусовая приставка Belmash TD-2500
Арт. X131445
5.0
2
Рейсмусовая приставка Belmash TD-2500
Рейсмусовая приставка Belmash TD-2500
Рейсмусовая приставка Belmash TD-2500
Рейсмусовая приставка Belmash TD-2500
Рейсмусовая приставка Belmash TD-2500
Рейсмусовая приставка Belmash TD-2500
Рейсмусовая приставка Belmash TD-2500
Рейсмусовая приставка Belmash TD-2500
Рейсмусовая приставка Belmash TD-2500
Рейсмусовая приставка Belmash TD-2500

Рейсмусовая приставка Belmash TD-2500

20 990 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-420 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 560 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. X131445
5.0
2

Характеристики

Производитель
Belmash
Напряжение сети, В
220
Вес, кг
18.6
Макс. ширина обработки, мм
250
Макс. глубина строгания (рейсмус), мм
3
Все характеристики
  • Персональная скидка
20 990 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-420 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 560 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Рейсмусовая приставка БЕЛМАШ TD-2500 используется совместно с многофункциональным  деревообрабатывающим станком БЕЛМАШ СДМ- 2500. Применяется для строгания. С помощью оснастки можно осуществить точную обработку пиломатериалов толщиной до 103 мм. Приставка оснащена регулировкой толщины строгания бруска за один проход (максимальное снятие 3 мм), кожухом с патрубком для удаления стружки, а также устройством предотвращения отброса заготовки, что обеспечивает более легкую ручную подачу и чистоту обработки древесины.

    Преимущества

    • Ширина заготовки — 15÷250 мм
    • Диапазон глубины строгания за один проход — 0÷3 мм
    • Толщина обрабатываемой заготовки — 5÷103 мм
    • Частота вращения ножевого вала — 7700 мин-1
    • Масса устройства (нетто/брутто) — 15/16.5 кг