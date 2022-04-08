Рейсмусовая приставка Belmash TD-2500

Рейсмусовая приставка БЕЛМАШ TD-2500 используется совместно с многофункциональным деревообрабатывающим станком БЕЛМАШ СДМ- 2500. Применяется для строгания. С помощью оснастки можно осуществить точную обработку пиломатериалов толщиной до 103 мм. Приставка оснащена регулировкой толщины строгания бруска за один проход (максимальное снятие 3 мм), кожухом с патрубком для удаления стружки, а также устройством предотвращения отброса заготовки, что обеспечивает более легкую ручную подачу и чистоту обработки древесины.

Преимущества