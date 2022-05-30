Прецизионное стусло Matrix 22735 (550 мм)

Прецизионное облегченное стусло 550 мм применяется в качестве крепежного устройства для заготовок из композитных материалов, металла и древесины. С его помощью осуществляется фиксация формы в стационарном положении как прямо, так и под углом в промежутке от сорока пяти до ста тридцати пяти градусов. Стусло MATRIX 22735 имеет частоту четырнадцать мелких зубьев на дюйм установки, отличается малогабаритностью и удобством в транспортировке, что обеспечивает качественный и быстрый распил.

Преимущества прецизионного облегченного стусла 550 мм MATRIX 22735

Надежная фиксация

Устойчивое положение

Функция пиления под углом от 45⁰ до 135⁰

Компактность

Комфорт работы

Портативность и простота хранения

Комплектация