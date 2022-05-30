Прецизионное стусло Matrix 22735 (550 мм)
Арт. Х1305167
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|стусло
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Ширина распила, мм
|110
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- Прецизионное облегченное стусло 550 мм применяется в качестве крепежного устройства для заготовок из композитных материалов, металла и древесины. С его помощью осуществляется фиксация формы в стационарном положении как прямо, так и под углом в промежутке от сорока пяти до ста тридцати пяти градусов. Стусло MATRIX 22735 имеет частоту четырнадцать мелких зубьев на дюйм установки, отличается малогабаритностью и удобством в транспортировке, что обеспечивает качественный и быстрый распил.
Преимущества прецизионного облегченного стусла 550 мм MATRIX 22735
- Надежная фиксация
- Устойчивое положение
- Функция пиления под углом от 45⁰ до 135⁰
- Компактность
- Комфорт работы
- Портативность и простота хранения
Комплектация
- Стусло
- Упаковка