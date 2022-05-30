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Прецизионное стусло Matrix 22735 (550 мм)
5.0
3
2 650 ₽
3 440 ₽
Стусла
    Прецизионное стусло Matrix 22735 (550 мм)
    Арт. Х1305167
    5.0
    3
    Прецизионное стусло Matrix 22735 (550 мм)

      Прецизионное стусло Matrix 22735 (550 мм)

      • -790 ₽
      2 650 ₽
      3 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1305167
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		стусло
      Ширина распила, мм
      		110
      Все характеристики
      • -790 ₽
      2 650 ₽
      3 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Прецизионное облегченное стусло 550 мм применяется в качестве крепежного устройства для заготовок из композитных материалов, металла и древесины. С его помощью осуществляется фиксация формы в стационарном положении как прямо, так и под углом в промежутке от сорока пяти до ста тридцати пяти градусов. Стусло MATRIX 22735 имеет частоту четырнадцать мелких зубьев на дюйм установки, отличается малогабаритностью и удобством в транспортировке, что обеспечивает качественный и быстрый распил.

        Преимущества прецизионного облегченного стусла 550 мм MATRIX 22735

        • Надежная фиксация
        • Устойчивое положение
        • Функция пиления под углом от 45⁰ до 135⁰
        • Компактность
        • Комфорт работы
        • Портативность и простота хранения

        Комплектация

        • Стусло
        • Упаковка