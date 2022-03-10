Электрический гравер Sturm GM2314F (гибкий вал, цанга 2,4/3,2 мм)

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Электрический гравер Sturm GM2314F
Арт. Х127511
Характеристики
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Производитель
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Скоба для подвешивания
|Нет
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Вес, кг
|0.7
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Частота, Гц
|50
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Длина кабеля, м
|1.2
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- Электрический гравер Sturm GM2314F имеет регулировку оборотов, что позволяет выбрать оптимальный режим работы. Благодаря блокировке шпинделя, заменить оснастку не составляет труда. Гибкий вал, входящий в комплект, помогает при работе в труднодоступных местах. Модель поставляется с 40 аксессуарами в пластиковом кейсе.
Преимущества
- Богатая комплектация (40 аксессуаров)
- Гибкий вал (105 см) - для работ в узких местах
- Регулировка оборотов
- Блокировка шпинделя
- Длина сетевого кабеля: 2 м
- Инструмент поставляется в пластиковом кейсе - для удобства хранения и транспортировки