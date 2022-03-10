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Электрический гравер Sturm GM2314F (гибкий вал, цанга 2,4/3,2 мм)
5.0
2
2 590 ₽
Граверы (мини дрели)
  • Персональная скидка
Электрический гравер Sturm GM2314F
Арт. Х127511
5.0
2
Электрический гравер Sturm GM2314F (гибкий вал, цанга 2,4/3,2 мм)
Электрический гравер Sturm GM2314F (гибкий вал, цанга 2,4/3,2 мм)
Электрический гравер Sturm GM2314F (гибкий вал, цанга 2,4/3,2 мм)
Электрический гравер Sturm GM2314F (гибкий вал, цанга 2,4/3,2 мм)
Электрический гравер Sturm GM2314F (гибкий вал, цанга 2,4/3,2 мм)
  • Персональная скидка
Электрический гравер Sturm GM2314F (гибкий вал, цанга 2,4/3,2 мм)
Электрический гравер Sturm GM2314F (гибкий вал, цанга 2,4/3,2 мм)
Электрический гравер Sturm GM2314F (гибкий вал, цанга 2,4/3,2 мм)
Электрический гравер Sturm GM2314F (гибкий вал, цанга 2,4/3,2 мм)
Электрический гравер Sturm GM2314F (гибкий вал, цанга 2,4/3,2 мм)

Электрический гравер Sturm GM2314F

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2 590 ₽
за штуку
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14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 615 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Х127511
5.0
2

Характеристики

Производитель
Sturm
Скоба для подвешивания
Нет
Вес, кг
0.7
Частота, Гц
50
Длина кабеля, м
1.2
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 615 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический гравер Sturm GM2314F имеет регулировку оборотов, что позволяет выбрать оптимальный режим работы. Благодаря блокировке шпинделя, заменить оснастку не составляет труда. Гибкий вал, входящий в комплект, помогает при работе в труднодоступных местах. Модель поставляется с 40 аксессуарами в пластиковом кейсе.

    Преимущества

    • Богатая комплектация (40 аксессуаров)
    • Гибкий вал (105 см) - для работ в узких местах
    • Регулировка оборотов
    • Блокировка шпинделя
    • Длина сетевого кабеля: 2 м
    • Инструмент поставляется в пластиковом кейсе - для удобства хранения и транспортировки