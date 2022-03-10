Электрический гравер Sturm GM2314F (гибкий вал, цанга 2,4/3,2 мм)

Преимущества

Богатая комплектация (40 аксессуаров)

Гибкий вал (105 см) - для работ в узких местах

Регулировка оборотов

Блокировка шпинделя

Длина сетевого кабеля: 2 м

Инструмент поставляется в пластиковом кейсе - для удобства хранения и транспортировки

Электрический гравер Sturm GM2314F имеет регулировку оборотов, что позволяет выбрать оптимальный режим работы. Благодаря блокировке шпинделя, заменить оснастку не составляет труда. Гибкий вал, входящий в комплект, помогает при работе в труднодоступных местах. Модель поставляется с 40 аксессуарами в пластиковом кейсе.