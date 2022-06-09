Набор насадок для гравировальных машин STAYER MASTER 29903-H67 (67 предметов, пластиковый кейс)
Арт. Ю00000011225
Набор насадок для гравировальных машин STAYER MASTER 29903-H67 (67 предметов, пластиковый кейс)
Арт. Ю00000011225
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|67
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Назначение по материалу
|металл, дерево, пластик
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Диаметр хвостовика, мм
|3.2
Шлифовально-полировальные материалы Stayer обладают высокой производительностью, увеличенным рабочим ресурсом при обработке металла, древесины и пластика. Особенности:
- Оптимально подобранная комплектация наборов позволяет выполнять работы любой сложности даже в домашних условиях.
- Идеальная обработка изделий и заготовок в самых труднодоступных местах.
- Большой выбор зернистостей и рабочих форм насадок для безупречного выполнения высокоточных чистовых работ по резке, шлифовке, зачистке, полировке металла, пластика, древесины, керамики и других материалов.
- Удобные пластиковые кейсы для хранения и транспортировки.