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Набор насадок для гравировальных машин STAYER MASTER 29903-H67 (67 предметов, пластиковый кейс)
5.0
2
578 ₽
Насадки для граверов
    Набор насадок для гравировальных машин STAYER MASTER 29903-H67 (67 предметов, пластиковый кейс)
    Арт. Ю00000011225
    5.0
    2
    Набор насадок для гравировальных машин STAYER MASTER 29903-H67 (67 предметов, пластиковый кейс)

      Набор насадок для гравировальных машин STAYER MASTER 29903-H67 (67 предметов, пластиковый кейс)

      578 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000011225
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Количество предметов, шт
      		67
      Назначение по материалу
      		металл, дерево, пластик
      Диаметр хвостовика, мм
      		3.2
      Все характеристики
      578 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Шлифовально-полировальные материалы Stayer обладают высокой производительностью, увеличенным рабочим ресурсом при обработке металла, древесины и пластика. Особенности:

        • Оптимально подобранная комплектация наборов позволяет выполнять работы любой сложности даже в домашних условиях.
        • Идеальная обработка изделий и заготовок в самых труднодоступных местах.
        • Большой выбор зернистостей и рабочих форм насадок для безупречного выполнения высокоточных чистовых работ по резке, шлифовке, зачистке, полировке металла, пластика, древесины, керамики и других материалов.
        • Удобные пластиковые кейсы для хранения и транспортировки.