Гравер электрический Patriot EE 170
Арт. О00000016741
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1
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Частота, Гц
|50
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Длина кабеля, м
|2
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Упаковка
|кейс
- Электрический гравер PATRIOT EE 170 с гибким валом 150301170 предназначен для резки, полирования, гравирования, шлифования и зачистки материалов. Входящие в комплект сменные аксессуары позволяют приступить к работе сразу после покупки. Электронная регулировка оборотов дает возможность подобрать оптимальный режим работы.
Преимущества:
- Система быстрой замены щеток
- Прорезиненный морозостойкий кабель
- 167 сменных аксессуаров для широкого спектра работ
- Симметричный дизайн корпуса обеспечивает дополнительное удобство, повышает точность выполнения работ
- Защитный кейс для хранения и транспортировки PATRIOT EE 170 150301170 и принадлежностей