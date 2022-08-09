Гравер электрический Patriot EE 170

Преимущества:

Система быстрой замены щеток

Прорезиненный морозостойкий кабель

167 сменных аксессуаров для широкого спектра работ

Симметричный дизайн корпуса обеспечивает дополнительное удобство, повышает точность выполнения работ

Защитный кейс для хранения и транспортировки PATRIOT EE 170 150301170 и принадлежностей

Электрический гравер PATRIOT EE 170 с гибким валом 150301170 предназначен для резки, полирования, гравирования, шлифования и зачистки материалов. Входящие в комплект сменные аксессуары позволяют приступить к работе сразу после покупки. Электронная регулировка оборотов дает возможность подобрать оптимальный режим работы.