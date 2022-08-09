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Гравер электрический Patriot EE 170
5.0
1
Найти аналог
Граверы (мини дрели)
    Гравер электрический Patriot EE 170
    Арт. О00000016741
    5.0
    1
    Гравер электрический Patriot EE 170
    Гравер электрический Patriot EE 170
    Гравер электрический Patriot EE 170
    Гравер электрический Patriot EE 170
    Гравер электрический Patriot EE 170
    Гравер электрический Patriot EE 170
    Гравер электрический Patriot EE 170
      Гравер электрический Patriot EE 170
      Гравер электрический Patriot EE 170
      Гравер электрический Patriot EE 170
      Гравер электрический Patriot EE 170
      Гравер электрический Patriot EE 170
      Гравер электрический Patriot EE 170
      Гравер электрический Patriot EE 170

      Гравер электрический Patriot EE 170

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000016741
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Вес, кг
      		1
      Частота, Гц
      		50
      Длина кабеля, м
      		2
      Упаковка
      		кейс
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический гравер PATRIOT EE 170 с гибким валом 150301170 предназначен для резки, полирования, гравирования, шлифования и зачистки материалов. Входящие в комплект сменные аксессуары позволяют приступить к работе сразу после покупки. Электронная регулировка оборотов дает возможность подобрать оптимальный режим работы.

        Преимущества:

        • Система быстрой замены щеток
        • Прорезиненный морозостойкий кабель
        • 167 сменных аксессуаров для широкого спектра работ
        • Симметричный дизайн корпуса обеспечивает дополнительное удобство, повышает точность выполнения работ
        • Защитный кейс для хранения и транспортировки PATRIOT EE 170 150301170 и принадлежностей