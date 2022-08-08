Гравер электрический P.I.T. МАСТЕР PMG150-С (сетевой, 150 Вт, гибкий вал)

Преимущества:

Точность выполнения работ

Удобный регулятор скорости

Гибкий вал для работы в труднодоступных местах

Клавиша самоблокировки для продолжительной работы

Небольшой вес инструмента снижает утомляемость пользователя

Наличие внешней крышки щеточного узла позволяет производить самостоятельную замену угольных щеток

Кейс для удобства хранения и транспортировки P.I.T. МАСТЕР PMG150-С

Гравер P.I.T. МАСТЕР PMG150-С позволяет выполнять широкий спектр различных задач: полирование, гравировку, зачистку и т.д. Входящие в комплект насадки позволяют мгновенно приступить к работе. Легкий и прочный пластиковый корпус удобно лежит в руке.