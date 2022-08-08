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Гравер электрический P.I.T. МАСТЕР PMG150-С (сетевой, 150 Вт, гибкий вал)
5.0
1
3 350 ₽
Граверы (мини дрели)
  • Персональная скидка
Гравер электрический P.I.T. МАСТЕР PMG150-С
Арт. О00000026669
5.0
1
Гравер электрический P.I.T. МАСТЕР PMG150-С (сетевой, 150 Вт, гибкий вал)
  • Персональная скидка

Гравер электрический P.I.T. МАСТЕР PMG150-С

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3 350 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026669
5.0
1

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Вес, кг
0.63
Частота, Гц
50
Длина кабеля, м
2
Упаковка
коробка
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 350 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Гравер P.I.T. МАСТЕР PMG150-С позволяет выполнять широкий спектр различных задач: полирование, гравировку, зачистку и т.д. Входящие в комплект насадки позволяют мгновенно приступить к работе. Легкий и прочный пластиковый корпус удобно лежит в руке.

    Преимущества:

    • Точность выполнения работ
    • Удобный регулятор скорости
    • Гибкий вал для работы в труднодоступных местах
    • Клавиша самоблокировки для продолжительной работы
    • Небольшой вес инструмента снижает утомляемость пользователя
    • Наличие внешней крышки щеточного узла позволяет производить самостоятельную замену угольных щеток
    • Кейс для удобства хранения и транспортировки P.I.T. МАСТЕР PMG150-С