Гравер электрический P.I.T. МАСТЕР PMG150-С (сетевой, 150 Вт, гибкий вал)

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Гравер электрический P.I.T. МАСТЕР PMG150-С
Арт. О00000026669
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.63
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Частота, Гц
|50
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Длина кабеля, м
|2
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Упаковка
|коробка
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- Гравер P.I.T. МАСТЕР PMG150-С позволяет выполнять широкий спектр различных задач: полирование, гравировку, зачистку и т.д. Входящие в комплект насадки позволяют мгновенно приступить к работе. Легкий и прочный пластиковый корпус удобно лежит в руке.
Преимущества:
- Точность выполнения работ
- Удобный регулятор скорости
- Гибкий вал для работы в труднодоступных местах
- Клавиша самоблокировки для продолжительной работы
- Небольшой вес инструмента снижает утомляемость пользователя
- Наличие внешней крышки щеточного узла позволяет производить самостоятельную замену угольных щеток
- Кейс для удобства хранения и транспортировки P.I.T. МАСТЕР PMG150-С