Электрический гравер для ювелирных изделий Sturm GM2317FL (цанга 2,3/3,2 мм)

Гравировальная машина Sturm GM2317FL – инструмент бытового класса для шлифования, резьбы, гравировки, фрезерования, резки, зачистки и полировки материалов. Он обладает функцией блокировки шпинделя для простой смены оснастки, имеет небольшой вес. Особенностью гравера электрического Sturm GM2317FL также является наличие в комплекте гибкого вала, который позволяет производить обработку заготовок в труднодоступных местах. Инструмент обладает функцией предварительной установки скорости вращения вала в пределах от 8000 до 32000 оборотов в минуту. Его легко подстроить под нужный материал. Рекомендуется эксплуатация малых насадок при большой скорости, и больших – на малых оборотах. Для комфортного использования в условиях плохой освещенности гравер оснащен светодиодной подсветкой. В комплекте к нему прилагаются несколько насадок. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить гравер Sturm GM2317FL с доставкой в любой регион.

Преимущества Sturm GM2317FL