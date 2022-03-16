Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический гравер для ювелирных изделий Sturm GM2317FL (цанга 2,3/3,2 мм)
4.5
2
2 969 ₽
3 690 ₽
Граверы (мини дрели)
  • Персональная скидка
Электрический гравер Sturm GM2317FL
Арт. Х127512
4.5
2
Электрический гравер для ювелирных изделий Sturm GM2317FL (цанга 2,3/3,2 мм)
Электрический гравер для ювелирных изделий Sturm GM2317FL (цанга 2,3/3,2 мм)
Электрический гравер для ювелирных изделий Sturm GM2317FL (цанга 2,3/3,2 мм)
Электрический гравер для ювелирных изделий Sturm GM2317FL (цанга 2,3/3,2 мм)
  • Персональная скидка
Электрический гравер для ювелирных изделий Sturm GM2317FL (цанга 2,3/3,2 мм)
Электрический гравер для ювелирных изделий Sturm GM2317FL (цанга 2,3/3,2 мм)
Электрический гравер для ювелирных изделий Sturm GM2317FL (цанга 2,3/3,2 мм)
Электрический гравер для ювелирных изделий Sturm GM2317FL (цанга 2,3/3,2 мм)

Электрический гравер Sturm GM2317FL

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -721 ₽
2 969 ₽
3 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
1 месяц гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х127512
4.5
2

Характеристики

Производитель
Sturm
Упаковка
сумка
Мощность, Вт
170
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -721 ₽
2 969 ₽
3 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
1 месяц гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
1 150 ₽
5.0
Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
Гравировальный бор DREMEL 7144 2.615.714.4JA (пуля, 2,4 мм)
1 050 ₽
5.0
Гравировальный бор DREMEL 7144 2.615.714.4JA (пуля, 2,4 мм)
Электроды Esab ОК 46.00 2.0мм
1 280 ₽
1 460 ₽
5.0
Электроды Esab ОК 46.00 2.0мм
  • -180 ₽
Фрезер Stanley SRR1200-RU
5 807 ₽
6 950 ₽
5.0
Фрезер Stanley SRR1200-RU
  • -1 143 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020 (тип аккумулятора Li-ion, работа от 12 в)
8 030 ₽
5.0
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020 (тип аккумулятора Li-ion, работа от 12 в)
Сетевой лобзик Makita 4329 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 1,9 кг, использование с пылесосом)
6 399 ₽
6 890 ₽
4.2
Сетевой лобзик Makita 4329 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 1,9 кг, использование с пылесосом)
  • -491 ₽
Набор насадок для гравера STURM GM2316F-100 (100 шт.)
1 099 ₽
1 130 ₽
5.0
Набор насадок для гравера STURM GM2316F-100 (100 шт.)
  • -31 ₽
Электрический лобзик DeWalt DWE349-KS
6 789 ₽
7 560 ₽
5.0
Электрический лобзик DeWalt DWE349-KS
  • -771 ₽
Кромочный фрезер Crown CT11023S
9 990 ₽
5.0
Кромочный фрезер Crown CT11023S
  • Персональная скидка
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Нет в наличии
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Смотреть
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD777D2T
Нет в наличии
4.8
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD777D2T
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Гравировальная машина Sturm GM2317FL – инструмент бытового класса для шлифования, резьбы, гравировки, фрезерования, резки, зачистки и полировки материалов. Он обладает функцией блокировки шпинделя для простой смены оснастки, имеет небольшой вес. Особенностью гравера электрического Sturm GM2317FL также является наличие в комплекте гибкого вала, который позволяет производить обработку заготовок в труднодоступных местах. Инструмент обладает функцией предварительной установки скорости вращения вала в пределах от 8000 до 32000 оборотов в минуту. Его легко подстроить под нужный материал. Рекомендуется эксплуатация малых насадок при большой скорости, и больших – на малых оборотах. Для комфортного использования в условиях плохой освещенности гравер оснащен светодиодной подсветкой. В комплекте к нему прилагаются несколько насадок. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить гравер Sturm GM2317FL с доставкой в любой регион.

    Преимущества Sturm GM2317FL

    • Блокировка шпинделя
    • Регулировка скорости вращения
    • Гибкий вал
    • Небольшой вес – 0,7 кг
    • Ударопрочный корпус
    • Съемная светодиодная подсветка