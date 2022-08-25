Садовая ручная пила AMIGO 76036, лезвие 258 мм, по дереву
Арт. О00000041777
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип ножовки
|садовая
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Длина лезвия, мм
|258
- Садовая пила Amigo 76036 представляет собой надежный и качественный ручной инструмент, предназначенный для спиливания живых и сухих ветвей. Используется для обработки деревьев и кустарников
Преимущества
- Пила изготовлена из качественной стали SK-5, что обеспечивает прочность и стойкость к износу
- Трехгранная заточка зубьев позволяет произвести качественный рез. Эргономичная рукоятка обеспечивает комфорт при работе
- Пила обладает складной конструкцией для удобства хранения и переноски
- Карабин позволяет закрепить инструмент на поясе