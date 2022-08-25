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Садовая ручная пила AMIGO 76036, лезвие 258 мм, по дереву
5.0
1
1 390 ₽
Садовые пилы
    Садовая ручная пила AMIGO 76036, лезвие 258 мм, по дереву
    Арт. О00000041777
    5.0
    1
    Садовая ручная пила AMIGO 76036, лезвие 258 мм, по дереву

      Садовая ручная пила AMIGO 76036, лезвие 258 мм, по дереву

      1 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041777
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		AMIGO
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип ножовки
      		садовая
      Длина лезвия, мм
      		258
      Все характеристики
      1 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Садовая пила Amigo 76036 представляет собой надежный и качественный ручной инструмент, предназначенный для спиливания живых и сухих ветвей. Используется для обработки деревьев и кустарников

        Преимущества

        • Пила изготовлена из качественной стали SK-5, что обеспечивает прочность и стойкость к износу
        • Трехгранная заточка зубьев позволяет произвести качественный рез. Эргономичная рукоятка обеспечивает комфорт при работе
        • Пила обладает складной конструкцией для удобства хранения и переноски
        • Карабин позволяет закрепить инструмент на поясе