Садовая ручная пила AMIGO 76036, лезвие 258 мм, по дереву

Преимущества

Пила изготовлена из качественной стали SK-5, что обеспечивает прочность и стойкость к износу

Трехгранная заточка зубьев позволяет произвести качественный рез. Эргономичная рукоятка обеспечивает комфорт при работе

Пила обладает складной конструкцией для удобства хранения и переноски

Карабин позволяет закрепить инструмент на поясе

Садовая пила Amigo 76036 представляет собой надежный и качественный ручной инструмент, предназначенный для спиливания живых и сухих ветвей. Используется для обработки деревьев и кустарников