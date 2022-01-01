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Пистолет для герметика скелетный Вихрь 73/3/6/1
430 ₽
Ручные пистолеты для герметика
    Пистолет для герметика скелетный Вихрь 73/3/6/1
    Арт. О00000006417
    Пистолет для герметика скелетный Вихрь 73/3/6/1
    Пистолет для герметика скелетный Вихрь 73/3/6/1
    Пистолет для герметика скелетный Вихрь 73/3/6/1
    Пистолет для герметика скелетный Вихрь 73/3/6/1
      Пистолет для герметика скелетный Вихрь 73/3/6/1
      Пистолет для герметика скелетный Вихрь 73/3/6/1
      Пистолет для герметика скелетный Вихрь 73/3/6/1
      Пистолет для герметика скелетный Вихрь 73/3/6/1

      Пистолет для герметика скелетный Вихрь 73/3/6/1

      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006417

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для
      		для герметика
      Материал рукояти
      		металл
      Все характеристики
      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет для герметика скелетный ВИХРЬ используется при строительных и ремонтных работах. Устройство инструмента позволяет выдавить герметик из тубы и нанести его для фиксации, изоляции и заполнения пустот при монтаже ванн, дверей, окон, раковин, кровли и др.

        Преимущества

        • Эта модель «открытого» (скелетного) типа
        • Корпус цилиндрической формы, что позволяет работать как с картриджем, так и с тубой
        • Предназначен для стандартных картриджей 9' (310 мл)