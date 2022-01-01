Пистолет для герметика скелетный Вихрь 73/3/6/1

Преимущества

Эта модель «открытого» (скелетного) типа

Корпус цилиндрической формы, что позволяет работать как с картриджем, так и с тубой

Предназначен для стандартных картриджей 9' (310 мл)

Пистолет для герметика скелетный ВИХРЬ используется при строительных и ремонтных работах. Устройство инструмента позволяет выдавить герметик из тубы и нанести его для фиксации, изоляции и заполнения пустот при монтаже ванн, дверей, окон, раковин, кровли и др.