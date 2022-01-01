Пистолет для герметика скелетный Вихрь 73/3/6/1
Арт. О00000006417
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Подходит для
|для герметика
|
Материал рукояти
|металл
С этим товаром смотрят
- Пистолет для герметика скелетный ВИХРЬ используется при строительных и ремонтных работах. Устройство инструмента позволяет выдавить герметик из тубы и нанести его для фиксации, изоляции и заполнения пустот при монтаже ванн, дверей, окон, раковин, кровли и др.
Преимущества
- Эта модель «открытого» (скелетного) типа
- Корпус цилиндрической формы, что позволяет работать как с картриджем, так и с тубой
- Предназначен для стандартных картриджей 9' (310 мл)