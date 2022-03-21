Пистолет для монтажной пены Matrix 88668
Арт. Х1308169
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Подходит для
|для монтажной пены
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Материал рукояти
|алюминий
- Пистолет для монтажной пены MATRIX 88668 используется в сфере ремонтно-монтажных операций по герметизации оконных, дверных проемов и т.д. Конструкция изделия позволяет с легкостью проводить работы в труднодоступных местах. Пистолет подлежит обязательной промывке после окончания работ.
Преимущества
- Пистолет применяется для выдавливания монтажной пены
- Удобен для работ в труднодоступных местах
- Подлежит обязательной промывке после окончания работ