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Пистолет для монтажной пены Matrix 88668
5.0
2
Найти аналог
Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет для монтажной пены Matrix 88668
    Арт. Х1308169
    5.0
    2
    Пистолет для монтажной пены Matrix 88668
    Пистолет для монтажной пены Matrix 88668
    Пистолет для монтажной пены Matrix 88668
    Пистолет для монтажной пены Matrix 88668
      Пистолет для монтажной пены Matrix 88668
      Пистолет для монтажной пены Matrix 88668
      Пистолет для монтажной пены Matrix 88668
      Пистолет для монтажной пены Matrix 88668

      Пистолет для монтажной пены Matrix 88668

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1308169
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Материал рукояти
      		алюминий
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет для монтажной пены MATRIX 88668 используется в сфере ремонтно-монтажных операций по герметизации оконных, дверных проемов и т.д. Конструкция изделия позволяет с легкостью проводить работы в труднодоступных местах. Пистолет подлежит обязательной промывке после окончания работ.

        Преимущества

        • Пистолет применяется для выдавливания монтажной пены
        • Удобен для работ в труднодоступных местах
        • Подлежит обязательной промывке после окончания работ