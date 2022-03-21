Преимущества

Пистолет для монтажной пены MATRIX 88668 используется в сфере ремонтно-монтажных операций по герметизации оконных, дверных проемов и т.д. Конструкция изделия позволяет с легкостью проводить работы в труднодоступных местах. Пистолет подлежит обязательной промывке после окончания работ.