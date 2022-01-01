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Лента сигнальная Зубр 12242-75-200 черно-желтая 75мм, 200м
300 ₽
Сигнальные ленты
    Лента сигнальная Зубр 12242-75-200 черно-желтая 75мм, 200м
    Арт. Х130829819
    Лента сигнальная Зубр 12242-75-200 черно-желтая 75мм, 200м

      Лента сигнальная Зубр 12242-75-200 черно-желтая 75мм, 200м

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х130829819

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Тип крепежа
      		лента
      Цвет
      		черный, желтый
      Количество, шт
      		1
      Ширина, мм
      		75
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Предназначены для временного ограждения опасных зон, объектов строительства, мест проведения пожароопасных, аварийных, аварийно-спасательных, ремонтных, строительных и других специальных работ, с целью обозначения границ движения и предупреждения о возможной опасности. А также для обозначения границ мест проведения спортивных соревнований (велосипедных, автомобильных, лыжных трасс и др.) и иных зрелищных мероприятий. 

        Преимущества:

        • Яркоокрашенные сегменты хорошо заметны с большого расстояния
        • Повышенный уровень прочности на разрыв и растяжение
        • Устойчивость к перепадам температуры, атмосферным осадкам, солнечным лучам