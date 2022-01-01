Лента сигнальная Зубр 12242-75-200 черно-желтая 75мм, 200м
Арт. Х130829819
Характеристики
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Производитель
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Тип крепежа
|лента
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Цвет
|черный, желтый
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Количество, шт
|1
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Ширина, мм
|75
Описание:Предназначены для временного ограждения опасных зон, объектов строительства, мест проведения пожароопасных, аварийных, аварийно-спасательных, ремонтных, строительных и других специальных работ, с целью обозначения границ движения и предупреждения о возможной опасности. А также для обозначения границ мест проведения спортивных соревнований (велосипедных, автомобильных, лыжных трасс и др.) и иных зрелищных мероприятий.
Преимущества:
- Яркоокрашенные сегменты хорошо заметны с большого расстояния
- Повышенный уровень прочности на разрыв и растяжение
- Устойчивость к перепадам температуры, атмосферным осадкам, солнечным лучам