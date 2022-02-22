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Плиткорез электрический Diam SPmax-250/1.5
5.0
3
Найти аналог
Плиткорезы
    Плиткорез электрический Diam SPmax-250/1.5
    Арт. X13147427
    5.0
    3
    Плиткорез электрический Diam SPmax-250/1.5
    Плиткорез электрический Diam SPmax-250/1.5
    Плиткорез электрический Diam SPmax-250/1.5
      Плиткорез электрический Diam SPmax-250/1.5
      Плиткорез электрический Diam SPmax-250/1.5
      Плиткорез электрический Diam SPmax-250/1.5

      Плиткорез электрический Diam SPmax-250/1.5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13147427
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1500
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Отрезной станок DIAM SРmax-250/1.5 600048 может резать керамогранит и твердую керамику. Станок может производить рез плитки на длину до 920 мм, что позволяет разрезать материал размером 600х600 мм по диагонали. Большой рабочий стол позволяет удобно разместить плитку, что положительно влияет на качество реза. Данная модель имеет высокую производительность, так как оснащена электродвигателем с мощностью 1500 Вт и скоростью вращения 3000 об/мин. 

        Помпа является расходным материалом. Условия гарантии на помпу не распространяются!

        Преимущества

        • Комфорт. Перемещение режущей головки осуществляется при помощи удобной ручки - что обеспечивает комфортную работу на станке
        • Функциональность. Благодаря наклоняемой режущей головке отрезного станка DIAM SРmax-250/1.5 600048, можно производить рез под углом
        • Безопасность. Отрезной диск закрыт защитным кожухом, который предохраняет пользователя от получения травм во время работы
        • Устойчивое положение станка при работе. Станок устойчиво стоит на четырех металлических ножках, что позволяет производить качественный рез
        • Неподвижная фиксация материала. При помощи специальных зажимов можно неподвижно зафиксировать материал и произвести ровный и точный рез
        • Предназначен для резки керамогранита и твердой керамики
        • Глубина резки регулируется изменением угла наклона режущей головки
        • Небольшой вес
        • Большой рабочий стол
        • Прочная металлическая конструкция