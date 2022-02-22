Плиткорез электрический Diam SPmax-250/1.5

Преимущества

Комфорт. Перемещение режущей головки осуществляется при помощи удобной ручки - что обеспечивает комфортную работу на станке

Функциональность. Благодаря наклоняемой режущей головке отрезного станка DIAM SРmax-250/1.5 600048, можно производить рез под углом

Безопасность. Отрезной диск закрыт защитным кожухом, который предохраняет пользователя от получения травм во время работы

Устойчивое положение станка при работе. Станок устойчиво стоит на четырех металлических ножках, что позволяет производить качественный рез

Неподвижная фиксация материала. При помощи специальных зажимов можно неподвижно зафиксировать материал и произвести ровный и точный рез

Предназначен для резки керамогранита и твердой керамики

Глубина резки регулируется изменением угла наклона режущей головки

Небольшой вес

Большой рабочий стол

Прочная металлическая конструкция

Отрезной станок DIAM SРmax-250/1.5 600048 может резать керамогранит и твердую керамику. Станок может производить рез плитки на длину до 920 мм, что позволяет разрезать материал размером 600х600 мм по диагонали. Большой рабочий стол позволяет удобно разместить плитку, что положительно влияет на качество реза. Данная модель имеет высокую производительность, так как оснащена электродвигателем с мощностью 1500 Вт и скоростью вращения 3000 об/мин.