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Электрический плиткорез Diam SP-200/0.8 600030
5.0
2
Найти аналог
Плиткорезы
    Электрический плиткорез Diam SP-200/0.8 600030
    Арт. X13147465
    5.0
    2
    Электрический плиткорез Diam SP-200/0.8 600030

      Электрический плиткорез Diam SP-200/0.8 600030

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13147465
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		800
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Отрезной станок DIAM SР-200/0.8 600030 предназначен для резки облицовочной плитки. Этот легкий и компактный инструмент оснащен электродвигателем с мощностью 800 Вт, который работает от сети 220 В. Станок может производить рез плитки на максимальную длину 500 мм и глубину - 30 мм. Рабочий стол позволяет удобно разместить плитку и произвести качественный рез.

        Преимущества

        • Удобное расположение органов управления. Панель управления отрезного станка DIAM SK-800/2.2 600027 удобно расположена - можно быстро остановить/запустить агрегат
        • Функциональность. Благодаря наклоняемой режущей головке, можно производить рез под углом
        • Безопасность. Отрезной диск закрыт защитным кожухом, который предохраняет пользователя от получения травм во время работы
        • Устойчивое положение станка при работе. Станок устойчиво стоит на четырех металлических ножках, что позволяет произвести качественный рез
        • Предназначен для резки керамической и глазурованной плитки
        • Глубина резки регулируется изменением угла наклона режущей головки
        • Небольшой вес
        • Малые габариты
        • Прочная металлическая конструкция