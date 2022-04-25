Электрический плиткорез Diam SP-200/0.8 600030

Преимущества

Удобное расположение органов управления. Панель управления отрезного станка DIAM SK-800/2.2 600027 удобно расположена - можно быстро остановить/запустить агрегат

Функциональность. Благодаря наклоняемой режущей головке, можно производить рез под углом

Безопасность. Отрезной диск закрыт защитным кожухом, который предохраняет пользователя от получения травм во время работы

Устойчивое положение станка при работе. Станок устойчиво стоит на четырех металлических ножках, что позволяет произвести качественный рез

Предназначен для резки керамической и глазурованной плитки

Глубина резки регулируется изменением угла наклона режущей головки

Небольшой вес

Малые габариты

Прочная металлическая конструкция

Отрезной станок DIAM SР-200/0.8 600030 предназначен для резки облицовочной плитки. Этот легкий и компактный инструмент оснащен электродвигателем с мощностью 800 Вт, который работает от сети 220 В. Станок может производить рез плитки на максимальную длину 500 мм и глубину - 30 мм. Рабочий стол позволяет удобно разместить плитку и произвести качественный рез.