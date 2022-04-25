Электрический плиткорез Diam SP-200/0.8 600030

Отрезной станок DIAM SР-200/0.8 600030 предназначен для резки облицовочной плитки. Этот легкий и компактный инструмент оснащен электродвигателем с мощностью 800 Вт, который работает от сети 220 В. Станок может производить рез плитки на максимальную длину 500 мм и глубину - 30 мм. Рабочий стол позволяет удобно разместить плитку и произвести качественный рез.
Преимущества
- Удобное расположение органов управления. Панель управления отрезного станка DIAM SK-800/2.2 600027 удобно расположена - можно быстро остановить/запустить агрегат
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Функциональность. Благодаря наклоняемой режущей головке, можно производить рез под углом
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Безопасность. Отрезной диск закрыт защитным кожухом, который предохраняет пользователя от получения травм во время работы
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Устойчивое положение станка при работе. Станок устойчиво стоит на четырех металлических ножках, что позволяет произвести качественный рез
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Предназначен для резки керамической и глазурованной плитки
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Глубина резки регулируется изменением угла наклона режущей головки
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Небольшой вес
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Малые габариты
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Прочная металлическая конструкция