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Плиткорез ручной Matrix Балеринка (500x16 мм)
3.0
2
4 149 ₽
5 450 ₽
Плиткорезы
    Плиткорез ручной Matrix Балеринка (500x16 мм)
    Арт. Х1308897
    3.0
    2
    Плиткорез ручной Matrix Балеринка (500x16 мм)
    Плиткорез ручной Matrix Балеринка (500x16 мм)
    Плиткорез ручной Matrix Балеринка (500x16 мм)
    Плиткорез ручной Matrix Балеринка (500x16 мм)
    Плиткорез ручной Matrix Балеринка (500x16 мм)
    Плиткорез ручной Matrix Балеринка (500x16 мм)
    Плиткорез ручной Matrix Балеринка (500x16 мм)
      Плиткорез ручной Matrix Балеринка (500x16 мм)
      Плиткорез ручной Matrix Балеринка (500x16 мм)
      Плиткорез ручной Matrix Балеринка (500x16 мм)
      Плиткорез ручной Matrix Балеринка (500x16 мм)
      Плиткорез ручной Matrix Балеринка (500x16 мм)
      Плиткорез ручной Matrix Балеринка (500x16 мм)
      Плиткорез ручной Matrix Балеринка (500x16 мм)

      Плиткорез ручной Matrix Балеринка (500x16 мм)

      • -1 301 ₽
      4 149 ₽
      5 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1308897
      3.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.74
      Габариты, мм
      		760x140x210
      Все характеристики
      • -1 301 ₽
      4 149 ₽
      5 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плиткорез Matrix «Балеринка» 87656 с поворотным металлическим угольником рассчитан на бытовое использование для резки кафельной плитки длиной до 500 мм и толщиной до 16 мм. С помощью встроенной балеринки можно вырезать отверстия диаметром 30-80 мм. Пригодится мастерам в ходе облицовочных работ.

        Преимущества

        • Сменный режущий ролик плиткореза из карбид-вольфрама обеспечивает эффективность и мягкость резки
        • Мягкие амортизирующие накладки и широкое основание не допускают скольжения плитки
        • За счет поворотного угольника-угломера с помощью плиткореза можно резать плитку под углом до 45 градусов и надежно зафиксировать заготовку в одном положении
        • Каретка свободно передвигается по трубчатым направляющим, т.к. они выполнены из высококачественной хромированной стали с антикоррозийным покрытием
        • Рукоятка с захватом удобно лежит в руке и не скользит