Плиткорез ручной Matrix Балеринка (500x16 мм)

Преимущества

Сменный режущий ролик плиткореза из карбид-вольфрама обеспечивает эффективность и мягкость резки

Мягкие амортизирующие накладки и широкое основание не допускают скольжения плитки

За счет поворотного угольника-угломера с помощью плиткореза можно резать плитку под углом до 45 градусов и надежно зафиксировать заготовку в одном положении

Каретка свободно передвигается по трубчатым направляющим, т.к. они выполнены из высококачественной хромированной стали с антикоррозийным покрытием

Рукоятка с захватом удобно лежит в руке и не скользит

Плиткорез Matrix «Балеринка» 87656 с поворотным металлическим угольником рассчитан на бытовое использование для резки кафельной плитки длиной до 500 мм и толщиной до 16 мм. С помощью встроенной балеринки можно вырезать отверстия диаметром 30-80 мм. Пригодится мастерам в ходе облицовочных работ.