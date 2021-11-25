Плиткорез ручной Matrix Балеринка (500x16 мм)
Арт. Х1308897
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5.74
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Габариты, мм
|760x140x210
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- Плиткорез Matrix «Балеринка» 87656 с поворотным металлическим угольником рассчитан на бытовое использование для резки кафельной плитки длиной до 500 мм и толщиной до 16 мм. С помощью встроенной балеринки можно вырезать отверстия диаметром 30-80 мм. Пригодится мастерам в ходе облицовочных работ.
Преимущества
- Сменный режущий ролик плиткореза из карбид-вольфрама обеспечивает эффективность и мягкость резки
- Мягкие амортизирующие накладки и широкое основание не допускают скольжения плитки
- За счет поворотного угольника-угломера с помощью плиткореза можно резать плитку под углом до 45 градусов и надежно зафиксировать заготовку в одном положении
- Каретка свободно передвигается по трубчатым направляющим, т.к. они выполнены из высококачественной хромированной стали с антикоррозийным покрытием
- Рукоятка с захватом удобно лежит в руке и не скользит