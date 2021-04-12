Ручной плиткорез Вихрь (600 мм)
Арт. О00000013156
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Внутренний диаметр ролика, мм
|6
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Наружный диаметр ролика, мм
|15
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- Плиткорез Вихрь 600/14 73/3/5/2 рассчитан на работу с плиткой больших размеров. Модель применяется в производственных цехах, специализированных мастерских и на строительных площадках. Приспособление также используется в домашних условиях при проведении ремонтных работ. Инструмент характеризуется длительным сроком службы. Инструмент удобен в использовании за счет двух прочных направляющих. Металлическая основа закрыта мягким материалом, что значительно упрощает процесс разламывания плитки без сколов.
Преимущества
- Режущий элемент инструмента - это ролик из твердого сплава ВК-8
- Металлическое основание
- Направляющие изготовлены из высококачественной стали с антикоррозионным покрытием