Плиткорез ручной Matrix 87625 (600x14 мм, штампованная станина)

Преимущества

Ролик из твердого сплава ВК-8

Высокая прочность

Надежность

Эффективность

Износоустойчивость

Длительный срок использования MATRIX 87625

Плиткорез 600х14 мм MATRIX 87625 имеет повышенный рабочий ресурс, так как для его изготовления использовались только прочные и качественные материалы: направляющие из инструментальной стали, режущая часть - из твердого сплава ВК-8. Модель прекрасно походит для выполнения кафельных работ. Инструмент ровно и точно разрезает напольную и настенную керамическую плитку длиной до 60 см и толщиной до 14 мм. Металлический угольник служит для регулировки размера и надежной фиксации заготовки.