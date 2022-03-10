Плиткорез ручной Matrix 87625 (600x14 мм, штампованная станина)

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Плиткорез Matrix 87625 (600x14 мм, штампованная станина)
Арт. Х1308714
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4.3
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Габариты, мм
|800х120х190
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- Плиткорез 600х14 мм MATRIX 87625 имеет повышенный рабочий ресурс, так как для его изготовления использовались только прочные и качественные материалы: направляющие из инструментальной стали, режущая часть - из твердого сплава ВК-8. Модель прекрасно походит для выполнения кафельных работ. Инструмент ровно и точно разрезает напольную и настенную керамическую плитку длиной до 60 см и толщиной до 14 мм. Металлический угольник служит для регулировки размера и надежной фиксации заготовки.
Преимущества
- Ролик из твердого сплава ВК-8
- Высокая прочность
- Надежность
- Эффективность
- Износоустойчивость
- Длительный срок использования MATRIX 87625