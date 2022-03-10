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Плиткорез ручной Matrix 87625 (600x14 мм, штампованная станина)
4.5
2
3 540 ₽
Плиткорезы
  • Персональная скидка
Плиткорез Matrix 87625 (600x14 мм, штампованная станина)
Арт. Х1308714
4.5
2
Плиткорез ручной Matrix 87625 (600x14 мм, штампованная станина)
Плиткорез ручной Matrix 87625 (600x14 мм, штампованная станина)
Плиткорез ручной Matrix 87625 (600x14 мм, штампованная станина)
Плиткорез ручной Matrix 87625 (600x14 мм, штампованная станина)
Плиткорез ручной Matrix 87625 (600x14 мм, штампованная станина)
Плиткорез ручной Matrix 87625 (600x14 мм, штампованная станина)
  • Персональная скидка
Плиткорез ручной Matrix 87625 (600x14 мм, штампованная станина)
Плиткорез ручной Matrix 87625 (600x14 мм, штампованная станина)
Плиткорез ручной Matrix 87625 (600x14 мм, штампованная станина)
Плиткорез ручной Matrix 87625 (600x14 мм, штампованная станина)
Плиткорез ручной Matrix 87625 (600x14 мм, штампованная станина)
Плиткорез ручной Matrix 87625 (600x14 мм, штампованная станина)

Плиткорез Matrix 87625 (600x14 мм, штампованная станина)

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3 540 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. Х1308714
4.5
2

Характеристики

Производитель
Matrix
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Вес, кг
4.3
Габариты, мм
800х120х190
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 540 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Плиткорез 600х14 мм MATRIX 87625 имеет повышенный рабочий ресурс, так как для его изготовления использовались только прочные и качественные материалы: направляющие из инструментальной стали, режущая часть - из твердого сплава ВК-8. Модель прекрасно походит для выполнения кафельных работ. Инструмент ровно и точно разрезает напольную и настенную керамическую плитку длиной до 60 см и толщиной до 14 мм. Металлический угольник служит для регулировки размера и надежной фиксации заготовки.

    Преимущества

    • Ролик из твердого сплава ВК-8
    • Высокая прочность
    • Надежность
    • Эффективность
    • Износоустойчивость
    • Длительный срок использования MATRIX 87625