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Плиткорез Kolner KTC 400
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Плиткорезы
    Плиткорез Kolner KTC 400
    Арт. О00000029257
    Плиткорез Kolner KTC 400
    Плиткорез Kolner KTC 400
    Плиткорез Kolner KTC 400
    Плиткорез Kolner KTC 400
    Плиткорез Kolner KTC 400
      Плиткорез Kolner KTC 400
      Плиткорез Kolner KTC 400
      Плиткорез Kolner KTC 400
      Плиткорез Kolner KTC 400
      Плиткорез Kolner KTC 400

      Плиткорез Kolner KTC 400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029257

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Внутренний диаметр ролика, мм
      		6
      Наружный диаметр ролика, мм
      		15
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Ручной плиткорез Kolner KTC 400 подходит для выполнения ремонтных работ в быту, а также для использования в керамических мастерских. С помощью инструмента мастер может быстро и легко распиливать заготовки. Эта модель имеет мягкое нескользящее покрытие для надёжного удержания плитки. Благодаря устойчивым рельсам мастер получает ровную линию реза. Устройство отличается простотой эксплуатации.

        Преимущества

        • Kolner KTC 400 подходит для реза керамической и кафельной плитки
        • Надежная фиксация плитки. Плитка не скользит во время работы благодаря мягким накладкам
        • Устойчивость каретки и отличное качество реза за счёт наличия двух направляющих
        • Благодаря оптимальному размеру рукоятки мастер прикладывает меньше усилий во время реза плитки, что повышает его производительность
        • Ровная линия реза