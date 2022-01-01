Преимущества

Kolner KTC 400 подходит для реза керамической и кафельной плитки

Надежная фиксация плитки. Плитка не скользит во время работы благодаря мягким накладкам

Устойчивость каретки и отличное качество реза за счёт наличия двух направляющих

Благодаря оптимальному размеру рукоятки мастер прикладывает меньше усилий во время реза плитки, что повышает его производительность

Ровная линия реза

Ручной плиткорез Kolner KTC 400 подходит для выполнения ремонтных работ в быту, а также для использования в керамических мастерских. С помощью инструмента мастер может быстро и легко распиливать заготовки. Эта модель имеет мягкое нескользящее покрытие для надёжного удержания плитки. Благодаря устойчивым рельсам мастер получает ровную линию реза. Устройство отличается простотой эксплуатации.