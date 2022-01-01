Плиткорез Kolner KTC 400
Арт. О00000029257
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Внутренний диаметр ролика, мм
|6
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Наружный диаметр ролика, мм
|15
- Ручной плиткорез Kolner KTC 400 подходит для выполнения ремонтных работ в быту, а также для использования в керамических мастерских. С помощью инструмента мастер может быстро и легко распиливать заготовки. Эта модель имеет мягкое нескользящее покрытие для надёжного удержания плитки. Благодаря устойчивым рельсам мастер получает ровную линию реза. Устройство отличается простотой эксплуатации.
Преимущества
- Kolner KTC 400 подходит для реза керамической и кафельной плитки
- Надежная фиксация плитки. Плитка не скользит во время работы благодаря мягким накладкам
- Устойчивость каретки и отличное качество реза за счёт наличия двух направляющих
- Благодаря оптимальному размеру рукоятки мастер прикладывает меньше усилий во время реза плитки, что повышает его производительность
- Ровная линия реза