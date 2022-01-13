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Плиткорезный станок DeWalt D24000
5.0
1
Найти аналог
Плиткорезы
    Плиткорезный станок DeWalt D24000
    Арт. Х12481
    5.0
    1
    Плиткорезный станок DeWalt D24000
    Плиткорезный станок DeWalt D24000
    Плиткорезный станок DeWalt D24000
    Плиткорезный станок DeWalt D24000
    Плиткорезный станок DeWalt D24000
      Плиткорезный станок DeWalt D24000
      Плиткорезный станок DeWalt D24000
      Плиткорезный станок DeWalt D24000
      Плиткорезный станок DeWalt D24000
      Плиткорезный станок DeWalt D24000

      Плиткорезный станок DeWalt D24000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12481
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		США
      Мощность, Вт
      		1600
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики

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      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Плиткорез электрический DeWalt D24000 это профессиональный инструмент, который поможет нарезать плитку без лишних временных затрат. Сменяя пильные диски, можно настроить инструмент под конкретный материал. Так, установив диск с алмазным напылением, можно разрезать плиты из камня, кирпича и бетона, а поменяв на диск с меньшей жесткостью, можно разрезать керамические и фарфоровые плитки. Оборудование не имеет большого веса, что позволяет как переносить его по площади предстоящего монтажа, так и транспортировать в автомобиле. Благодаря эргономичности устройства, подготавливать его к работе и очищать можно самостоятельно. Пила снабжена крепкой рамой, не позволяющей ей выскальзывать из паза, рабочим столом для удобства расположения плиты перед пильным диском, и системой металлических направляющих, встроенных в раму для повышения точности разрезания. Управляющая консоль может настраивать максимальную ширину при продольном разрезании заготовок вплоть до шестидесяти одного сантиметра, что удобно для укладывания плиток на большой территории. Направляющие торцевой части имеет два положения: под прямым углом, и на сорока пяти градусах, для создания на плитке предельно ровной линии. Подающий стол обладает роликовым механизмом, что сильно упрощает подачу материала, и очистку оборудования после окончания работ. Двойные сопла, обеспечивающие подачу воды на диск, могут изменять силу струи для оптимизации расхода и уменьшения разбрызгивания водяных капель во время вращения отрезного диска. Плиткорез оснащен двумя емкостями для загрязненной воды, которые устанавливаются сбоку и сзади пилы. Выключатель прибора встроен в корпус, а наличие врезной подачи обеспечивает быстрое создание отверстий в плите, без необходимости прибегать к дополнительным защитным средствам. Инструмент для разрезания плитки DeWalt D24000 купить стоит именно потому, что он оборудован всеми необходимыми функциями для обеспечения эффективной, легкой и безопасной работы.

        Преимущества плиткореза DeWalt D24000

        • Простая замена пильных дисков
        • Прочный стальной нержавеющий корпус
        • Две направляющих для точного реза
        • Торцовочная направляющая с двумя положениями: 90 и 45 градусов
        • Упрощенная панель управления
        • Роликовый подающий стол
        • Регулируемые водоподающие сопла
        • Два коллектора для воды
        • Эргономичный выключатель
        • Удобная врезная подача
        • Легкая транспортировка инструмента

        Комплектация

        • Плиткорез
        • Алмазный диск DT3734
        • Дополнительный стол
        • Боковой коллектор воды
        • Задний коллектор воды
        • Шестигранный ключ
        • Руководство по эксплуатации
        • Упаковка