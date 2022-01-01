Плиткорез Fubag ExpertLine F1200/65, 1700 Вт

Преимущества

Максимальная длина реза - 1200 мм

Предназначен для резки керамогранитной и тротуарной плитки, кровельной черепицы, гранита, базальта, мрамора, бордюрного и дорожного камня, строительных бетонных и газобетонных блоков

Шесть подшипников обеспечивают ровное и плавное движение каретки

Насос для подачи охлаждающей жидкости - для обеспечения продолжительной работы

Наличие принудительной системы охлаждения двигателя - за счет эффективного вентилятора

Наличие транспортировочных колес

Допустимый угол реза - 90-45 0

Прочная конструкция

Не требует специального обслуживания и ухода (ежечасный долив воды)

Повышенная износостойкость

Долгий срок службы

Станок для резки плитки и камня FUBAG ExpertLine F1200/65 68 426 обладает поворотным корпусом (от 0 до 45), что дает возможность резки фасок. С помощью данного агрегата можно выполнить пропил любого известного типа плитки, а также облицовочных материалов - от керамических плиток до строительных блоков, - при этом следует учесть, что максимальная глубина реза не должна превышать 65 мм. Плиткорез исключительно прост в использовании, поэтому для работы с ним оператору не нужно обладать какими-либо специальными знаниями или умениями. Станок работает от однофазной электрической сети, номинальный потребляемый ток - 7.4 А.