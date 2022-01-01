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Плиткорез Fubag ExpertLine F1200/65, 1700 Вт
58 200 ₽
Плиткорезы
  • Персональная скидка
Плиткорез Fubag ExpertLine F1200/65, 1700 Вт
Арт. X13147461
Плиткорез Fubag ExpertLine F1200/65, 1700 Вт
Плиткорез Fubag ExpertLine F1200/65, 1700 Вт
Плиткорез Fubag ExpertLine F1200/65, 1700 Вт
Плиткорез Fubag ExpertLine F1200/65, 1700 Вт
Плиткорез Fubag ExpertLine F1200/65, 1700 Вт
  • Персональная скидка
Плиткорез Fubag ExpertLine F1200/65, 1700 Вт
Плиткорез Fubag ExpertLine F1200/65, 1700 Вт
Плиткорез Fubag ExpertLine F1200/65, 1700 Вт
Плиткорез Fubag ExpertLine F1200/65, 1700 Вт
Плиткорез Fubag ExpertLine F1200/65, 1700 Вт

Плиткорез Fubag ExpertLine F1200/65, 1700 Вт

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58 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 585 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. X13147461

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Мощность, Вт
2000
Напряжение сети, В
220, 230
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
58 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 585 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Станок для резки плитки и камня FUBAG ExpertLine F1200/65 68 426 обладает поворотным корпусом (от 0 до 450), что дает возможность резки фасок. С помощью данного агрегата можно выполнить пропил любого известного типа плитки, а также облицовочных материалов - от керамических плиток до строительных блоков, - при этом следует учесть, что максимальная глубина реза не должна превышать 65 мм. Плиткорез исключительно прост в использовании, поэтому для работы с ним оператору не нужно обладать какими-либо специальными знаниями или умениями. Станок работает от однофазной электрической сети, номинальный потребляемый ток - 7.4 А.

    Преимущества

    • Максимальная длина реза - 1200 мм
    • Предназначен для резки керамогранитной и тротуарной плитки, кровельной черепицы, гранита, базальта, мрамора, бордюрного и дорожного камня, строительных бетонных и газобетонных блоков
    • Шесть подшипников обеспечивают ровное и плавное движение каретки
    • Насос для подачи охлаждающей жидкости - для обеспечения продолжительной работы
    • Наличие принудительной системы охлаждения двигателя - за счет эффективного вентилятора
    • Наличие транспортировочных колес
    • Допустимый угол реза - 90-450
    • Прочная конструкция
    • Не требует специального обслуживания и ухода (ежечасный долив воды)
    • Повышенная износостойкость
    • Долгий срок службы