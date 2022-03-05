Зубр 31630-10 Скобы тип 140 10мм,зеленые 500шт
Арт. Х1308586
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|10
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Количество штук в упаковке, шт
|500
- Обеспечивают наивысшее качество выполнения работ при крепления тканых материалов (ткани, обивки, холста) и материалов не несущих высоких нагрузок к поверхности из дерева, ДВП, пластика т.п. Тонкая проволока не повреждает волокна материала. Предназначены для крепления тканых материалов (ткани, обивки, холста) к поверхностям из дерева, ДСП и т.п. с помощью скобозабивного пистолета.
Преимущества
- Скобы из тонкой проволоки не повреждают прикрепляемый материал и практически незаметны после установки
- Имеют асимметричную DP-заточку для лучшей фиксации