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Зубр 31630-10 Скобы тип 140 10мм,зеленые 500шт
5.0
2
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Для электрических степлеров
    Зубр 31630-10 Скобы тип 140 10мм,зеленые 500шт
    Арт. Х1308586
    5.0
    2
    Зубр 31630-10 Скобы тип 140 10мм,зеленые 500шт

      Зубр 31630-10 Скобы тип 140 10мм,зеленые 500шт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1308586
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		10
      Количество штук в упаковке, шт
      		500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Обеспечивают наивысшее качество выполнения работ при крепления тканых материалов (ткани, обивки, холста) и материалов не несущих высоких нагрузок к поверхности из дерева, ДВП, пластика т.п. Тонкая проволока не повреждает волокна материала. Предназначены для крепления тканых материалов (ткани, обивки, холста) к поверхностям из дерева, ДСП и т.п. с помощью скобозабивного пистолета.

        Преимущества

        • Скобы из тонкой проволоки не повреждают прикрепляемый материал и практически незаметны после установки
        • Имеют асимметричную DP-заточку для лучшей фиксации