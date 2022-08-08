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Аккумуляторная угловая шлифмашина DeWalt DС 413КL
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные болгарки (УШМ)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина DeWalt DС 413КL
    Арт. Х11707
    5.0
    1
    Аккумуляторная угловая шлифмашина DeWalt DС 413КL

      Аккумуляторная угловая шлифмашина DeWalt DС 413КL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х11707
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная углошлифовальная машина DeWalt DC 413 KL предназначена для выполнения шлифовальных и отрезных операций.

        Преимущества

        • Высокопроизводительный охлаждаемый вентилятором электродвигатель DeWALT с заменяемыми щетками обеспечивает высокую мощность и надежность
        • 6500 об/мин для высокопроизводительного резания и шлифования
        • Регулировка защитного кожуха без ключа
        • Удобный выключатель с блокировкой от случайного включения
        • 2-позиционная антивибрационная боковая рукоятка для удобства работы
        • Блокировка шпинделя позволяет быстро и легко заменить диски
        • Металлический корпус редуктора препятствует нагреву основных узлов УШМ: подшипники, редуктор и электродвигатель
        • Эксклюзивная нано-фосфатная Li-Ion батарея обеспечивает 2000 циклов зарядки, что в два раза больше, чем у NiCd/NiMH батарей
        • Вес Li-Ion батареи 28 В, изготовленной по нано-фосфатной технологии, эквивалентен весу 14.4 В NiCd/NiMH батареи