Аккумуляторная угловая шлифмашина DeWalt DС 413КL
Арт. Х11707
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|6500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Аккумуляторная углошлифовальная машина DeWalt DC 413 KL предназначена для выполнения шлифовальных и отрезных операций.
Преимущества
- Высокопроизводительный охлаждаемый вентилятором электродвигатель DeWALT с заменяемыми щетками обеспечивает высокую мощность и надежность
- 6500 об/мин для высокопроизводительного резания и шлифования
- Регулировка защитного кожуха без ключа
- Удобный выключатель с блокировкой от случайного включения
- 2-позиционная антивибрационная боковая рукоятка для удобства работы
- Блокировка шпинделя позволяет быстро и легко заменить диски
- Металлический корпус редуктора препятствует нагреву основных узлов УШМ: подшипники, редуктор и электродвигатель
- Эксклюзивная нано-фосфатная Li-Ion батарея обеспечивает 2000 циклов зарядки, что в два раза больше, чем у NiCd/NiMH батарей
- Вес Li-Ion батареи 28 В, изготовленной по нано-фосфатной технологии, эквивалентен весу 14.4 В NiCd/NiMH батареи