Угловая шлифмашина DeWalt DCG409NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, 125 мм, 18В

Преимущества:

Диск прикрыт кожухом для защиты пользователя от травм

Хорошая развесовка DEWALT 18 В XR DCG406N для неутомительной работы

Клавишный выключатель обеспечивает отключение двигателя после отпускания кнопки

Сетчатый фильтр на вентиляционных отверстиях задерживает частицы пыли для продления срока службы инструмента

Боковая рукоятка снижает уровень вибрации, что повышает комфорт в эксплуатации

Бесщеточная угловая шлифмашина DEWALT 18 В XR DCG406N подходит для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Питается от литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В. Бесщеточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и обеспечивает высокую мощность. Диск моментально останавливается при выключении инструмента, что повышает безопасность в эксплуатации.