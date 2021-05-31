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Угловая шлифмашина DeWalt DCG409NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, 125 мм, 18В
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина DeWalt DCG409NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, 125 мм, 18В
    Арт. О00000026760
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина DeWalt DCG409NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, 125 мм, 18В
    Угловая шлифмашина DeWalt DCG409NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, 125 мм, 18В
    Угловая шлифмашина DeWalt DCG409NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, 125 мм, 18В
      Угловая шлифмашина DeWalt DCG409NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, 125 мм, 18В
      Угловая шлифмашина DeWalt DCG409NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, 125 мм, 18В
      Угловая шлифмашина DeWalt DCG409NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, 125 мм, 18В

      Угловая шлифмашина DeWalt DCG409NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, 125 мм, 18В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000026760
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		9000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бесщеточная угловая шлифмашина DEWALT 18 В XR DCG406N подходит для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Питается от литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В. Бесщеточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и обеспечивает высокую мощность. Диск моментально останавливается при выключении инструмента, что повышает безопасность в эксплуатации.

        Преимущества:

        • Диск прикрыт кожухом для защиты пользователя от травм
        • Хорошая развесовка DEWALT 18 В XR DCG406N для неутомительной работы
        • Клавишный выключатель обеспечивает отключение двигателя после отпускания кнопки
        • Сетчатый фильтр на вентиляционных отверстиях задерживает частицы пыли для продления срока службы инструмента
        • Боковая рукоятка снижает уровень вибрации, что повышает комфорт в эксплуатации