Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 150 600404890
Арт. Х12725377
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|8000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 150 600404890 имеет тонкий корпус двигателя, что обеспечивает удобный хват. Блокировка шпинделя позволяет просто и быстро менять оснастку. Модель имеет плавный пуск, защиту от перегрева и защиту от повторного пуска. Данная модель поставляется без аккумуляторного блока и зарядного устройства.
Преимущества
- Машина с аккумуляторным блоком 5,2 А*ч, работающая без подзарядки до 75% дольше
- Управляемый электроникой плавный пуск
- Быстрая смена инструмента без ключа
- Надежный и износостойкий двигатель
- Установка защитного кожуха без инструмента
- Съемный пылевой фильтр для защиты от попадания частиц
- Защита от перегрева и защита от повторного пуска
- Многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока
- Прочные аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда