Преимущества

Машина с аккумуляторным блоком 5,2 А*ч, работающая без подзарядки до 75% дольше

Управляемый электроникой плавный пуск

Быстрая смена инструмента без ключа

Надежный и износостойкий двигатель

Установка защитного кожуха без инструмента

Съемный пылевой фильтр для защиты от попадания частиц

Защита от перегрева и защита от повторного пуска

Многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока

Прочные аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда

Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 150 600404890 имеет тонкий корпус двигателя, что обеспечивает удобный хват. Блокировка шпинделя позволяет просто и быстро менять оснастку. Модель имеет плавный пуск, защиту от перегрева и защиту от повторного пуска. Данная модель поставляется без аккумуляторного блока и зарядного устройства.