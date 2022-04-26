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Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 150 600404890
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные болгарки (УШМ)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 150 600404890
    Арт. Х12725377
    5.0
    2
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 150 600404890

      Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 150 600404890

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725377
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 150 600404890 имеет тонкий корпус двигателя, что обеспечивает удобный хват. Блокировка шпинделя позволяет просто и быстро менять оснастку. Модель имеет плавный пуск, защиту от перегрева и защиту от повторного пуска. Данная модель поставляется без аккумуляторного блока и зарядного устройства.

        Преимущества

        • Машина с аккумуляторным блоком 5,2 А*ч, работающая без подзарядки до 75% дольше
        • Управляемый электроникой плавный пуск
        • Быстрая смена инструмента без ключа
        • Надежный и износостойкий двигатель
        • Установка защитного кожуха без инструмента
        • Съемный пылевой фильтр для защиты от попадания частиц
        • Защита от перегрева и защита от повторного пуска
        • Многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока
        • Прочные аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда