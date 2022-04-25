Угловая шлифмашина Metabo W18 LTX 602174650 (диаметр диска 125 мм, частота вращения 8000 об/мин)

Преимущества

Плоская конструкция корпуса для облегчения обращения с инструментом

Поворотный аккумуляторный блок для работы в труднодоступных местах

Съемный пылевой фильтр для защиты от попадания частиц

Установка защитного кожуха без инструмента, фиксация с защитой от проворачивания

Плавный пуск

Защита от перегрева

Защита от повторного пуска

Запатентованная технология AIR COOLED для быстрой зарядки и длительного срока службы

Удобная транспортировка и хранение в прочном пластмассовом чемодане

Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125 602174650 позволяет обрабатывать металлические, деревянные поверхности, а также может резать более мягкие материалы, например. кафель. Блокировка шпинделя - для быстрой замены оснастки. Инструмент поставляется с двумя аккумуляторами повышенной емкости - 5.2 А*ч, что гарантирует длительную работу в местах, находящихся вдали от розеток.Благодаря наличию чемодана, шлифмашину удобно хранить и транспортировать.