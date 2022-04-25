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Угловая шлифмашина Metabo W18 LTX 602174650 (диаметр диска 125 мм, частота вращения 8000 об/мин)
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные болгарки (УШМ)
    Угловая шлифмашина Metabo W18 LTX 602174650
    Арт. Х12725358
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Metabo W18 LTX 602174650 (диаметр диска 125 мм, частота вращения 8000 об/мин)
    Угловая шлифмашина Metabo W18 LTX 602174650 (диаметр диска 125 мм, частота вращения 8000 об/мин)
    Угловая шлифмашина Metabo W18 LTX 602174650 (диаметр диска 125 мм, частота вращения 8000 об/мин)
    Угловая шлифмашина Metabo W18 LTX 602174650 (диаметр диска 125 мм, частота вращения 8000 об/мин)
    Угловая шлифмашина Metabo W18 LTX 602174650 (диаметр диска 125 мм, частота вращения 8000 об/мин)
    Угловая шлифмашина Metabo W18 LTX 602174650 (диаметр диска 125 мм, частота вращения 8000 об/мин)
    Угловая шлифмашина Metabo W18 LTX 602174650 (диаметр диска 125 мм, частота вращения 8000 об/мин)
      Угловая шлифмашина Metabo W18 LTX 602174650 (диаметр диска 125 мм, частота вращения 8000 об/мин)
      Угловая шлифмашина Metabo W18 LTX 602174650 (диаметр диска 125 мм, частота вращения 8000 об/мин)
      Угловая шлифмашина Metabo W18 LTX 602174650 (диаметр диска 125 мм, частота вращения 8000 об/мин)
      Угловая шлифмашина Metabo W18 LTX 602174650 (диаметр диска 125 мм, частота вращения 8000 об/мин)
      Угловая шлифмашина Metabo W18 LTX 602174650 (диаметр диска 125 мм, частота вращения 8000 об/мин)
      Угловая шлифмашина Metabo W18 LTX 602174650 (диаметр диска 125 мм, частота вращения 8000 об/мин)
      Угловая шлифмашина Metabo W18 LTX 602174650 (диаметр диска 125 мм, частота вращения 8000 об/мин)

      Угловая шлифмашина Metabo W18 LTX 602174650

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725358
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125 602174650 позволяет обрабатывать металлические, деревянные поверхности, а также может резать более мягкие материалы, например. кафель. Блокировка шпинделя - для быстрой замены оснастки. Инструмент поставляется с двумя аккумуляторами повышенной емкости - 5.2 А*ч, что гарантирует длительную работу в местах, находящихся вдали от розеток.Благодаря наличию чемодана, шлифмашину удобно хранить и транспортировать.

        Преимущества

        • Плоская конструкция корпуса для облегчения обращения с инструментом
        • Поворотный аккумуляторный блок для работы в труднодоступных местах
        • Съемный пылевой фильтр для защиты от попадания частиц
        • Установка защитного кожуха без инструмента, фиксация с защитой от проворачивания
        • Плавный пуск
        • Защита от перегрева
        • Защита от повторного пуска
        • Запатентованная технология AIR COOLED для быстрой зарядки и длительного срока службы
        • Удобная транспортировка и хранение в прочном пластмассовом чемодане